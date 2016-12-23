恩格列净：第一个获批用于降低T2D合并心血管疾病死亡率的降糖药

FDA批准恩格列净用于降低2型糖尿病合并心血管疾病成人患者的心血管死亡风险

德国殷格翰和美国印第安纳波利斯2016年12月23日电 /美通社/ -- 美国食品药品管理局（FDA）批准了恩格列净片剂的新适应症：用于降低患2型糖尿病合并心血管疾病成人患者的心血管死亡风险。1恩格列净是第一个获批用于这一额外适应症的2型糖尿病治疗药物，并且是目前在临床试验中显示可提供挽救生命的心血管方面获益的唯一一种口服2型糖尿病药物。1,2该药品尚未在中国大陆上市。

“作为目前唯一获FDA批准用于降低心血管死亡风险的糖尿病治疗药物，恩格列净代表了我们在降低2型糖尿病及心血管疾病成人患者的心脏病风险中取得的巨大进步，”勃林格殷格翰公司高级副总裁、心血管及代谢领域负责人Georg van Husen博士说。“这一批准是我们致力于探索及开发成人2型糖尿病患者治疗方案的另一个示例。我们相信恩格列净是这一患者人群的一个重要的治疗选择。”

恩格列净不适用于1型糖尿病患者或伴糖尿病酮症酸中毒（血液或尿中酮体升高）患者。

此批准基于EMPA-REG OUTCOME®试验获得的突破性证据，该试验在患有2型糖尿病合并心血管疾病的成人患者中评价恩格列净与安慰剂相比，在添加于2型糖尿病及心血管疾病标准治疗药物时的效应。2在该试验中，恩格列净使合并主要终点（心血管性死亡、非致死性心脏病发作或非致死性卒中）风险较安慰剂组显著降低14%（HR 0.86，95% CI：0.74-0.99）；与安慰剂相比，服用恩格列净患者的绝对风险降幅为1.6%。这一主要结果是心血管死亡风险显著降低38%所致（HR 0.62，95% CI：0.49-0.77）；服用恩格列净与服用安慰剂的患者相比，其绝对风险降幅为2.2%。非致死性心脏病发作（HR 0.87，95% CI： 0.70-1.09）或非致死性卒中（HR 1.24，95% CI： 0.92-1.67）风险没有变化。各患者亚组中的恩格列净心血管获益一致。

2型糖尿病成人患者如果有重度肾脏问题或正进行透析，或者对恩格列净药片中的任何成分过敏，则不应服用恩格列净。恩格列净可能引起脱水和低血压。恩格列净还可能引起血液酮体升高（酮症酸中毒）、严重尿路感染、急性肾损伤及肾功能障碍、当联合胰岛素或胰岛素促泌剂（例如磺脲类，一种用于治疗2型糖尿病的药物）时出现低血糖、阴道酵母菌感染、阴茎酵母菌感染以及胆固醇升高。

“糖尿病患者发生心血管疾病的可能性是未患糖尿病者的两至四倍。恩格列净的新适应症使医生首次可以向2型糖尿病成人患者提供一种可降低他们因心血管疾病死亡的风险的糖尿病药物，”布莱根妇女医院心血管科及哈佛医学院内科教授Christopher P. Cannon医学博士说。“恩格列净也让医生有机会就心血管疾病风险增加与2型糖尿病患者进行谈话及宣教，并帮助他们了解这一严重并发症。”

“尽管取得了重大医学进步，但约三分之二的美国2型糖尿病患者仍因心血管疾病死亡。能够为数以百万计的患有2型糖尿病合并心血管疾病的成人带来突破性创新，勃林格殷格翰及礼来糖尿病联盟感到自豪，”礼来高级副总裁兼礼来糖尿病部总裁Enrique Conterno说。“作为我们一直致力于2型糖尿病患者治疗的一部分，我们也正在尽我们的努力向公众宣教心血管疾病与2型糖尿病之间的关联。”

2014年，恩格列净获FDA批准作为膳食和运动的辅助治疗，以改善2型糖尿病成人患者的血糖控制或血糖水平。

关于EMPA-REG OUTCOME®试验（NCT01131676）

EMPA-REG OUTCOME®是一项针对来自42个国家的7,000多例患有2型糖尿病合并心血管疾病的患者的长期、多中心、随机、双盲、安慰剂对照试验。2

此研究评价恩格列净（10 mg或25 mg每日一次）添加到标准治疗相比于安慰剂添加至标准治疗的效应。标准治疗包括降糖药及心血管药物（包括血压和胆固醇药物）。主要终点定义为至首次发生心血管性死亡、非致死性心脏病发作或非致死性卒中时间。2

在中位3.1年里，恩格列净使心血管性死亡、非致死性心脏病发作或非致死性卒中发生风险较安慰剂组显著降低14%。心血管死亡风险降低38%，非致死性心脏病发作或非致死性卒中风险无显著差异。2

恩格列净在EMPA-REG OUTCOME®试验中的安全性特征与以往试验中一致。不良事件总体发生率与安慰剂组相似。2

关于糖尿病和心血管疾病

约2900万美国人3及全球约4.15亿人4患有糖尿病，在美国有近28% -- 共800万人 -- 患有未确诊的糖尿病。3在美国，20岁以上的人约12%患有糖尿病。2型糖尿病是最常见类型，约占美国所有确诊的成人糖尿病病例的90% - 95%。3 糖尿病是身体未适当生成或利用胰岛素激素时出现的一种慢性病。4

与糖尿病相关的并发症，例如高血糖、高血压和肥胖中，心血管疾病是一种主要并发症，并且是糖尿病相关死亡的主要原因。5,6糖尿病患者发生心血管疾病的可能性是未患糖尿病者的两至四倍。5全球2型糖尿病患者中约50%的死亡及美国2型糖尿病患者中68%的死亡是心血管疾病所致。7,8在美国，2012年，治疗糖尿病患者的心血管疾病的总体医疗费用超过230亿美元。9

患有糖尿病可导致人的寿命比未患糖尿病者缩短最长达六年。*患有糖尿病且有心脏病发作或卒中史可导致人的寿命比未患这些疾病者缩短最长达12年。10**

* 基于60岁时有糖尿病史。

* 基于60岁时有糖尿病及心脏病发作或卒中史。