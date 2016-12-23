企途时代-2016企业服务创投峰会圆满结束

IT桔子发布四项企业服务创投重量级榜单

北京2016年12月23日电 /美通社/ -- 2016年12月21日，IT桔子与拓扑社联合主办的“企途时代·2016企业服务创投峰会”在北京成功举办，微软加速器中国驻企CEO罗斌进行了开场致辞。IT桔子在峰会上发布了《2016企业服务创投白皮书》《2016企业服务创投红宝书》和《2016年度中国企业服务创业公司估值榜》、《2016年度中国企业服务领域最具投资价值公司Top 50》、《2016年度中国企业服务领域最具影响力投资机构Top 10》、《2016年度中国企业服务领域最具影响力投资人Top 10》等四个企业服务创投类榜单。



it桔子创始人 文飞翔

宏观行业盘点：企业IT基础设施和人力资源机会仍旺

IT桔子创始人、CEO文飞翔及IT桔子数据分析师团队发布《2016企业服务创投白皮书》，对2016年全年的企业服务创投数据及趋势进行了盘点。数据显示，IT基础设施和人力资源行业仍然是企业服务创业的热点方向，同时企业服务创业开始展现出方向的多样性，IT桔子追踪到，2016年企业服务投资事件436起，新成立公司313家，当年成立即获投公司占比16%。资本方面，投资人更加注重项目所体现的价值，可投资本增多，三年以来出现的新机构明显增加，垂直细分行业受到更多关注。436起投资事件中共投出资金276亿元，平均单笔投资金额相比2015年有显著增加。从大公司的投资创业来看，阿里巴巴进行了5起投资和1起并购，阿里云将亏损率降到4%；腾讯进行了4起海外和6起国内投资，微信企业号公布最新用户数量突破2000万；百度进行1起投资，在业务方面，百度发布天智平台，加速转型人工智能企业，对云计算启动品牌战略升级。

启明创投合伙人叶冠泰分享了启明创投对企业服务领域的投资机会分析与预测。他认为，从全球范围内看，未来五年内全球IT支出增长有企业级软件和IT服务驱动，从已经上市的企业服务公司来看，一家公司从成立到上市平均需要10年时间，因此企业服务投资时间长、轮次多、资金多，需要投资人有极大的耐心。此外，叶冠泰还认为，中国企业级服务行业中为数不少的公司缺乏对于产品的了解和全局观，所以中国的企业级服务公司发展成独角兽的路径相比美国会相对迂回，先成长，成长之后然后盈利，盈利之后上市，上市之后再做企业级服务。人工智能、SaaS和大数据行业最有可能诞生下一只企业服务独角兽。叶冠泰认为，中国企业级服务未来的发展机会，可能是大数据、AI与垂直行业全套云服务的结合，比如金融云、物流云、HR云、娱乐云等，像这样的服务可能才是中国未来的春天，中小企业基本上是为了结果而付费。

峰会的上午场还有两场圆桌论坛，主题分别是“投资人眼中的企业服务”与“云计算的下半场”，云天使基金创始合伙人秦捷、启明创投合伙人叶冠泰、红点创投合伙人张涵、信天创投合伙人蒋宇捷、大观资本创始合伙人范路就企业服务行业的发展阶段、趋势和机会进行了深度探讨，投资人认为，现在企业服务的创业机会在垂直行业中体现得更加明显，对于能够以技术、市场能力构建门槛的创业公司，投资人会非常看好，此外投资人一致认为资本市场要对企业服务付出更多的耐心，因为企业服务公司的成长周期慢，后期会越来越快。

Easystack联合创始人、COO王瑞琳、七牛云总裁吕桂华、Ucloud联合创始人、COO华琨、DCM中国董事合伙人曾振宇、知名科技自媒体“科技茱比莉”主笔陈翔在云计算行业的发展契机、技术、市场趋势等方面交流了意见和观点。嘉宾认为，云计算的发展进入了下一个十年，脱离了概念期，更多滴作用于企业的生产环境中，无论是公有云还是私有云都处在快速发展的阶段，但公有云要注意的是怎样在获客和成本之间取得平衡，私有云则要注意盈利和做大规模之间的关系。

细分行业：HR、SaaS、大数据/AI继续领跑

人力资源领域代表公司北森云董事长王朝晖分享了北森从人才测评工具到人力资源管理软件再到建设一体化平台的行业经验，他认为，企业软件的发展趋势会体现为从重视逻辑到重视体验，从功能复杂到功能简单，最终让企业软件从分析已知环境过渡到发现未知可能。阿里巴巴旗下企业IM平台钉钉的副总裁张斯成分享了钉钉一路走来的历程以及开放平台的搭建之路，他表示，钉钉的有所为、有所不为就体现在开放平台策略上，钉钉只做最刚性、最共性的需求，其他专业化、行业化、个性化的需求将全部交给平台上的ISV，让ISV和钉钉一起共建企业服务生态圈。

极客帮创投合伙人、CDSN创始人蒋涛做了题为《企业服务新红利：人工智能》的分享，在分享中，蒋涛梳理了人工智能发展的契机、过去的历程以及未来的机遇，他表示，人工智能将为企业服务带来新的机会，机器学习和算法将更多地应用在企业服务领域的创业公司中，未来将成为VR/AR、IOT、AI齐头并进的“AIR”时代。

ZMeng众盟的COO杨海玲在题为《连接消费者与场景，助力产业升级》的分享中表示，从2014年起，大数据行业进入高速发展期，已经成为新世界的“原油”，其他行业如新零售、快消、互联网金融、电商的发展也为大数据行业进入高速发展期提供了海量的数据和全新的应用场景，众盟作为一家将线上线下消费者行为数据打通的大数据服务公司，正在精准营销等方面做出自己的尝试。

下午场共有人力资源主题、SaaS主题和大数据/人工智能主题三场圆桌论坛。斗米兼职创始人赵世勇、猎上网创始人辛小蝶、51社保创始人余清泉、微知创始人胡江龙和华创资本合伙人熊伟铭针对人力资源行业的打法与客群细分进行了深入的交流，创业者们表示，中国的人力资源服务创业公司要有自己的模式，针对蓝领和白领的客群有着不同的要求，客单价和服务周期也都不同；中国的市场环境和需求不允许创业公司完全将国外成功的模式复制过来，必须要根据市场的变化边走边看，持续调整；BAT并不是最大的威胁，最大的威胁往往在于执行力和快速学习的能力。

销售易联合创始人邓翔、理才网创始人陈谏、Otms联合创始人段琰、保利威视总裁白剑、EventBank捷会易创始人纪景姝、中路资本合伙人石矛针对SaaS公司如何跨越增长鸿沟进行了充足的经验分享和模式探讨，嘉宾们认为，商业形态的变化、产品和技术条件的重大突破往往会带来增长鸿沟的跨越；同时不能用C端的增长观来衡量to B的SaaS公司，SaaS公司的增长中，留存续费、客户成功也非常重要，要以数据的思维来辅助SaaS的增长。

码隆科技创始人黄鼎隆、数据堂创始人齐红威、图森互联首席科学家王乃岩、量化派创始人王倪和将门创投创始合伙人高欣欣就如何让“人工智能+大数据”拥有商业价值的话题进行了行业交流与观点碰撞。嘉宾认为，技术创新必然会催生商业变革，数据红利时代会催生对大数据更强烈的需求，预计2017年人工智能和大数据行业将保持健康、迅速的增长。

会上IT桔子公布了《2016年度中国企业服务创业公司估值榜》、《2016年度中国企业服务领域最具投资价值公司Top 50》、《2016年度中国企业服务领域最具影响力投资机构Top 10》、《2016年度中国企业服务领域最具影响力投资机构Top 10》等四个榜单的评选标准、流程和获奖名单，中国母基金联盟副秘书长梁宵、中关村天使研究会会长张正喜等嘉宾为获奖公司、机构代表和个人进行颁奖。