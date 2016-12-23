TUV莱茵成为贸发局证书验证与厂房符合性检核唯一服务提供商

香港2016年12月23日电 /美通社/ -- 德国莱茵TUV（以下简称：“TUV莱茵”）宣布与香港贸易发展局（以下简称：“贸发局”）合作，未来三年为香港贸发局提供在整个大中华区内的“证书验证 (Certificate Verification Service)” 与“厂房符合性检核 (On-site Factory Inspection Service)” 两项服务，并且是贸发局该项目的唯一服务提供商。

为连系全球“贸发网”160万名网上登记买家、75万名展会买家及500万名产品杂志读者买家，贸发局鼓励和要求供应商进行公司认证和厂房符合性检核。供应商经由第三方机构认证及提供参考讯息，突显诚信与实力，增强买家采购信心。TUV莱茵的服务包括：验证供应商各类证书，检核供应商厂房在四个范畴（质量、环保、社会责任、供应链安全）的符合性并提供独立报告，展示买家进行网上采购时所关注的资料，协助突显供应商的诚信。

TUV莱茵是业内最早涉足电子商务的检测认证机构，其电商服务团队拥有专业级审核员100多名，覆盖全国30多个省市直辖区、二三线城市，为企业提供便捷、专业、权威的服务。凭借集团在产品检测认证，供应商审核领域的技术沉淀和国际品牌声誉，现作为阿里巴巴、蚂蚁金服、腾讯微信、携程、京东、亚马逊、环球市场、敦煌网等客户指定的第三方服务机构，为逾10万家中小企业提供第三方服务，目前最新赢得了香港贸发局青睐，进一步拓展了我们电子商务的版图。

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