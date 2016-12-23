李锦记获2016中国企业社会责任卓越奖

北京2016年12月23日电 /美通社/ -- 2016年12月19日，由《公益时报》社主办的 2016（第六届）中国企业社会责任卓越奖颁奖典礼在北京举行。此次评选涵盖汽车、互联网、电子、医药、直销、金融、房地产、食品与能源九大行业。李锦记从候选的百余家企业中脱颖而出，荣获“2016中国企业社会责任卓越企业奖”。

此次评选以企业执行社会责任案例为基本内容，通过推荐、评选、推广优秀企业社会责任案例方式，评选出获奖者，并搭建企业间社会责任交流的平台。以此为同行业者及刚进入企业社会责任领域的企业，提供可量化的参考标准和可持续发展的相关解决方案。作为国际知名的调味品企业，李锦记在提供优质产品的同时，一直以来都积极投身公益事业,以此回报社会给予百年民族企业的信任与支持。

“李锦记杯学生创新大赛”是由李锦记与中国食品科学技术学会联合举办，以面向中国高校食品专业学生群体为主开展的一项创新项目。此项赛事始于2011年，至今已经连续举办六届。李锦记作为赛事主办方和赞助方，旨在让年轻一代关注调味品产业，令这个传统产业焕发青春活力。同时李锦记秉承“人才兴业”的理念，希望借此为未来的食品业人才提供一个专业的实践与创新平台，促进食品研发人才的培育，从而提高整个调味品行业乃至食品行业后备人才的素质。

“2016李锦记长春马拉松公益跑”，呼吁大家通过跑步，传递公益理念和充满人情味、健康营养的现代生活方式。吸引了来自长春友好城市的参赛者，以及在长春、沈阳、大连和哈尔滨工作、学习、生活的国际友人和港澳同胞，共4000余名国内外跑友参与。李锦记为选手准备的赛前餐，使众多国际友人体验中华优秀饮食文化。为此，长春市政府向李锦记颁发了特别赞助企业的荣誉奖牌，向李锦记对大众健康生活的支持给予褒奖。

李锦记在关注全民健康的同时，更鼎力支持国家事业、担负企业责任。自2012年开始，李锦记随“神九”、“神十”、“神十一”载人飞船三度进入太空，向航天员提供佐餐酱料，并被委任为“中国航天事业合作伙伴”。同时李锦记于2013年设立航天奖学金，用于激励和资助相关学子成就航天梦想，为中国航天事业储备后续人才。

2016年，李锦记历经层层筛选、严苛检测，并获得各国元首下榻用餐的酒店，如西子宾馆、西湖国宾馆等企业的推荐，从众多品牌中脱颖而出，成为杭州G20峰会调味品供应商，向峰会供应了包括旧庄蚝油、XO酱、蒸鱼豉油、精选生抽、精选老抽等共计41款产品，几乎G20的每场国际宴会都有由李锦记调制的佳肴。以此向世界各地、国际友人展示博大精深的中餐艺术与文化内涵，令中国味道更为世界所知。



李锦记荣膺杭州G20峰会调味品供应商

李锦记酱料集团主席李惠中先生为此发来祝贺，并表示：“感谢《公益时报》的认可，这份荣誉是对李锦记近年努力的极大鼓舞。通过‘中国企业社会责任卓越奖’这一平台，增进了我们与其他企业相互了解沟通的机会，得以分享公益事业的成果与经验。未来李锦记将继续秉承‘思利及人、造福社会、共享成果’的理念，传播正能量，为国家昌盛、社会进步贡献力量！”