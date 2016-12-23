Simon Wang荣获2016宝马酒店人奖大中华地区年度销售酒店人

Simon Wang担任成都尼依格罗酒店市场销售总监

成都2016年12月23日电 /美通社/ --尼依格罗与马哥孛罗酒店在业界被尊崇的颁奖活动“2016 酒店人奖”中获得五项大奖，成为当晚活动的大赢家。尼依格罗与马哥孛罗酒店集团总裁高康琳博士荣获亚太地区年度企业酒店人奖。酒店人奖是对业界优秀的人才和成就的一项肯定，这次活动见证了集团的茁壮成长。



成都尼依格罗酒店市场销售总监王凯先生荣获2016宝马酒店人奖大中华地区年度销售酒店人

在大中华地区，成都尼依格罗酒店市场销售总监王凯荣获年度销售酒店人奖，马哥孛罗香港酒店行政主厨谢华夫荣获大中华区年度企业社会责任酒店人奖，深圳马哥孛罗好日子酒店业主代表与副总经理颜曼萍则夺得年度企业社会责任酒店人奖。

在东盟地区，马尼拉奥迪加斯马哥孛罗酒店总经理 Frank Reichenbach 赢得年度总经理奖这项殊荣，以肯定他在酒店业的杰出成就。



尼依格罗与马哥孛罗酒店囊括2016宝马酒店人奖五项大奖

高康琳博士在接受奖项时，感谢大会的共同策划人 Stephane de Montgros 和 Benoit Thebaut 的卓越见识，创立了酒店人奖，在今年更已踏入第三个年头。她表示：“酒店人奖树立了一个业界标准，并展示了这门多姿多彩的行业的热情和专业精神。”她同时鼓励业界领袖互相协助对方成长和发展，永不停止学习，那才能为下一代建立更为壮大的酒店业。

“能从众多业内的佼佼者中脱颖而出获得这样有声望和份量的奖项是无上的荣幸，”成都尼依格罗酒店市场销售部总监王凯表示，“在成都尼依格罗酒店，我们充分感受到现代商务旅客们的需求 -- 他们追求的是摩登雅致的风格与符合国际水准的服务。我和我们的团队都将继续提供细致完善的服务，给商旅客人打造更便捷舒适的入住体验。”

2016 年度酒店人奖获奖者

亚太地区年度企业酒店人

尼依格罗与马哥孛罗酒店集团总裁高康琳（Jennifer Cronin）

2016 年2 月，高康琳博士受聘为尼依格罗与马哥孛罗酒店集团的总裁。此前，她在酒店服务业已积累30 年的工作经验。凭借令人钦佩的激情及追求卓越的热忱，高康琳近期完成博士学位，正式从澳大利亚邦德大学毕业。在工作中，高康琳博士贯彻企业家精神，并力图运用先进的专业知识，努力不懈投入酒店事业。此外，高康琳博士于2015 年在成都启动了集团的全新奢华品牌 -- 尼依格罗酒店，并且计划在其后的两年内揭幕四家尼依格罗酒店，包括明年即将开业的重庆、长沙、苏州尼依格罗酒店，以及集团新设的旗舰店香港美利尼依格罗酒店。

大中华区年度销售酒店人

成都尼依格罗酒店市场销售总监王凯

凭借与顾客建立的紧密联系以及酒店团队的大力支持，王凯先生在这个越来越受注目的旅游热点，为成都尼依格罗酒店夺得奢华品牌市场的一席之地。在推动客房预订及宴会活动、餐厅酒吧业务的同时，王凯先生比竞争对手抢先一步，不断探索新渠道并建立网络，推广尼依格罗旗下餐厅，带动新品牌在区内的营业额，并把酒店定位为城内举办盛事的优选地点。

大中华区年度企业社会责任酒店人

马哥孛罗香港酒店行政主厨谢华夫（Rolf Jaeggi）

谢华夫主厨的烹饪生涯始于一家小餐厅的厨房里，那时他年仅七岁。谢主厨一直以来十分关注人才发展，为厨房员工设立了年轻厨师烹饪比赛等人才管理项目。他还负责马哥孛罗集团的企业社会责任项目“学校起动计划”，这是体现“社企共勉”精神的集团旗舰活动，旨在关怀弱势学生，为他们提供相应资源，鼓励他们追求自身事业，拓展职业前景。

大中华区年度业主代表

深圳马哥孛罗好日子酒店业主代表与副总经理颜曼萍

30 多年来，颜曼萍女士一直致力于拓展酒店业务，包括为深圳马哥孛罗好日子酒店的日式餐厅增加年收入1320 万元，并显着提高服务水平，使西村日本料理名声大振。颜女士的领导才能，以及她有关“酒店服务业新生代”的学术论文，带领好日子酒店成功夺得多个奖项。

东盟地区年度总经理

马尼拉奥迪加斯马哥孛罗酒店总经理 Frank Reichenbach

Reichenbach 先生从事酒店服务业逾40 年，是资深的酒店人。他在菲律宾的马哥孛罗旗舰店的营运成绩不断超出预期，带领酒店自2014 年揭幕后赢得数项殊荣。在 Reichenbach 先生的领导下，对马尼拉奥迪加斯马哥孛罗酒店的传媒报导率增长五倍，同时，酒店的标准和服务得到改善，每间可销售房收入提高了17%，餐饮销量上升了9%。目前，马尼拉奥迪加斯马哥孛罗酒店在猫途鹰旅行网上名列帕西格市前18 位。

有关获奖者的更多详情，请查看 http://www.hotelierawards.com/awards-2016/winners/