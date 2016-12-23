中英探讨航空合作 创造丰富商业机遇

-- 中英期待加强在航空“技术缺口”方面的合作

北京2016年12月23日电 /美通社/ -- 2016年中英航空工作组年度会议于10月底在北京举行。罗尔斯·罗伊斯、赛峰起落架系统公司、吉凯恩集团、GE航空集团、Cranfield Aerospace Solutions公司、Nasmyth公司和Aeromet公司等诸多英国企业代表参加了此次会议。该会议同时也受到了150位中方代表的鼎力支持，包括中国商用飞机有限责任公司、中国航空工业集团公司及中方各行业研究机构。

本次会议聚焦中英两国在航空“技术缺口”（Gap Technology）方面的合作。目前两国在这些“缺口”领域相对缺乏竞争力，但同时对两国来说这些领域又都褒含巨大的全球发展潜力。年会召开之前，与会企业就提出了与中方伙伴的合作构想，并举办会前专题研讨会进一步丰富了相关内容，最终联合提出了25个有关“技术缺口”的提案，提交给由中英两国专家组成的专家组。专家组对所有项目提案都予以了充分肯定，并从中遴选出11个项目，建议优先发展。中英政府期待两国企业继续携手推进项目进展，并表示有意在项目进一步细化后提供更多支持。

英国代表团团长、吉凯恩航宇公司前首席执行官和英国政府航空部主席马库斯·布赖森（Marcus Bryson）表示：“本次会议标志着中英双方在航空领域的新合作已经拉开帷幕。双方将开展诸多有益尝试，携手发掘互惠互利的项目合作机会，共同开拓全球市场。”中国代表团团长、中国商务部对外贸易司副司长支陆逊表示，“中英双方在研发方面都具备雄厚实力，中方愿与英方积极发展合作关系，期待双方携手共进，共同促进两国在全球市场的发展。”

在为期一周的会议期间，英国公司还参观了中航复合材料有限责任公司。此外，代表团还前往上海，拜访了中国商用飞机有限责任公司的供应链管理部部长陶志辉先生及其他多位供应链管理专家，展示英国企业的专业能力，并共同讨论在航空领域的合作机会。

与会代表一致认为此次会议圆满成功。Aeromet公司的董事总经理西蒙·霍利戴（Simon Holliday）作为企业代表发言表示：“感谢英国国际贸易部提供的这次机会，我们有幸与中方代表建立联系，加深了解，并得以充分展示我们世界一流的飞机铸造能力。”

下一届中英航空工作组会议将于明年在伦敦举行。此前数月，工作组双方还将密切合作，以进一步拟定项目提案。