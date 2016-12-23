重庆丽晶酒店12月23日开业迎宾

多款开业礼遇诚邀体验

重庆2016年12月23日电 /美通社/ -- 经过近两年的建构与规划，丽晶酒店集团旗下继北京丽晶酒店之后、位于中国内地的第二个据点 -- 重庆丽晶酒店 (Regent Chongqing)，于12月23日正式开业。在重庆丽晶酒店加入营运阵容之后，包括位于柏林、北京、黑山港、新加坡以及台北的丽晶酒店，全球丽晶酒店的数量将会增加至6家、总房间数也将增至1,955间。位于东欧的黑山港丽晶酒店二期预计在2017年年中开幕运营，雅加达丽晶开幕日期则计划在2018年。



酒店外观



酒店客房



酒店餐厅



酒店宴会厅

全新开幕的重庆丽晶酒店位于重庆江北嘴中央商业区，正是嘉陵江与长江交汇之处，坐拥独一无二的江河景致。酒店共有202间客房，每间客房的面积从57平方米起，大片落地窗衬透着重庆的山川景致，与满含东方优雅韵味及时尚格调于一身的内部装潢相互呼应。专为高端商务人士提供服务的丽晶俱乐部、设备完善的健身中心、SPA芳疗、按摩浴池以及室内恒温游泳池，伴着山水之城的美景，为旅客营造喧嚣中难得的谧静。

酒店内餐饮服务设施包括3间餐厅和2间酒吧，其中“渝厨房”提供东南亚美食精选、海鲜烧烤及精美西式甜点；“Robin’s罗宾斯牛排馆”则沿习台北晶华酒店Robin’s的精华，供应上等的牛排及铁板烧；中餐厅--“丽晶轩”融合川菜与粤菜，更有特色烤鸭宴，满足宾客宴请与聚会的多种需求。

婚宴以及各式会议也是重庆丽晶酒店重点打造的服务项目，丽晶宴会厅及会议室总面积达1,800平方米。其中，丽晶宴会厅拥有270度的江景视角，绝美景致、气势磅礡。酒店更设有婚礼管家服务、专业会议服务，以尊荣的软、硬件服务为新人们打造独一无二的梦想婚宴。

开幕之际，重庆丽晶就凭借着先进的设施、雅致且本地特色的氛围与设计，一举得到City Traveler、World Traveler以及Grand Hotel Media三大知名旅游媒体所颁发的“最佳新开业酒店”奖。酒店更推出开幕礼遇价，即日起至2017年3月31日前，每晚人民币888元起即可入住豪华客房，邀宾客体验获奖肯定的住宿以及餐饮服务，尽享山城重庆的冬日美景，订房网址：http://regenthotels.com/cn/regent-chongqing。

餐饮礼遇包括渝厨房自助餐券限时特惠，买10张得18张。