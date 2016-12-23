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重庆丽晶酒店12月23日开业迎宾

2016年12月23日 12:45 编辑： 经理人网编辑
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多款开业礼遇诚邀体验

重庆2016年12月23日电 /美通社/ -- 经过近两年的建构与规划丽晶酒店集团旗下继北京丽晶酒店之后、位于中国内地的第二个据点 -- 重庆丽晶酒店 (Regent Chongqing)，于12月23日正式开业。在重庆丽晶酒店加入营运阵容之后包括位于柏林、北京、黑山港、新加坡以及台北的丽晶酒店全球丽晶酒店的数量将会增加至6家、总房间数也将增至1,955间位于东欧的黑山港丽晶酒店二期预计在2017年年中开幕运营雅加达丽晶开幕日期则计划在2018年。

酒店外观
酒店外观

 

酒店客房
酒店客房

 

酒店餐厅
酒店餐厅

 

酒店宴会厅
酒店宴会厅

 

全新开幕的重庆丽晶酒店位于重庆江北嘴中央商业区正是嘉陵江与长江交汇之处坐拥独一无二的江河景致。酒店共有202间客房每间客房的面积从57平方米起大片落地窗衬透着重庆的山川景致与满含东方优雅韵味及时尚格调于一身的内部装潢相互呼应。专为高端商务人士提供服务的丽晶俱乐部、设备完善的健身中心、SPA芳疗、按摩浴池以及室内恒温游泳池，伴着山水之城的美景为旅客营造喧嚣中难得的谧静。

酒店内餐饮服务设施包括3间餐厅和2间酒吧，其中渝厨房提供东南亚美食精选海鲜烧烤及精美西式甜点Robin’s罗宾斯牛排馆则沿习台北晶华酒店Robin’s的精华供应上等的牛排及铁板烧中餐厅--丽晶轩融合川菜与粤菜，更有特色烤鸭宴满足宾客宴请与聚会的多种需求。

婚宴以及各式会议也是重庆丽晶酒店重点打造的服务项目丽晶宴会厅及会议室总面积达1,800平方米。其中丽晶宴会厅拥有270度的江景视角绝美景致、气势磅礡。酒店更设有婚礼管家服务、专业会议服务以尊荣的软、硬件服务为新人们打造独一无二的梦想婚宴。

开幕之际重庆丽晶就凭借着先进的设施、雅致且本地特色的氛围与设计一举得到City Traveler、World Traveler以及Grand Hotel Media三大知名旅游媒体所颁发的最佳新开业酒店酒店更推出开幕礼遇价即日起至2017年3月31日前每晚人民币888元起即可入住豪华客房宾客体验获奖肯定的住宿以及餐饮服务尽享山城重庆的冬日美景订房网址http://regenthotels.com/cn/regent-chongqing

餐饮礼遇包括渝厨房自助餐券限时特惠，买10张得18张。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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