仲利国际荣膺合作好伙伴殊荣

上海2016年12月23日电 /美通社/ -- 2016年12月14日，仲利国际获邀参加《关于中国外商投资企业履行社会责任》优秀案例发布会，并荣获“合作好伙伴”奖项，同样获得该奖项的还有佳能、联合利华等知名企业。

此次发布会由中国外商投资企业协会与《WTO经济导刊》联合主办。共有52家企业入围优秀案例，其中入选“合作好伙伴奖”的共有7家。仲利国际凭借《供应商策盟 -- 助力多方共同发展》的案例入选该“合作好伙伴”奖项。

发布会开场由中国外商投资企业协会副会长李玲发表讲话，对于此次优秀案例的征集及评审工作做出简要介绍。《WTO经济导刊》社长兼主编于志宏发表讲话，阐述“中国外商投资企业履行社会责任优秀实践指数报告”对于社会和谐、中国经济发展等多方面的意义。之后由主持人宣布此次优秀案例获奖名单，并对获奖企业进行颁奖授牌。发布会最后环节是到场的外资企业进行社会责任主体的研讨。

仲利国际此次获选“合作好伙伴”奖项，主要是因为“供应商策盟”的业务模式有效有效缓解了供应商和中小企业主之间信息不对称的问题。自2008年开始，仲利国际开始采用供应商策盟模式解决中小企业和设备供应商之间的矛盾，帮助两者进行顺利合作。

中小企业存在规模小、存续能力弱、实物资产少、担保抵押难等一系列的问题。而设备供应商自行承做按揭，会增加财务负担。因此，虽然设备供应商和中小微企业存在强烈的供需关系，但是却因为这种矛盾无法维持供需平衡。因此，仲利国际借用台湾母公司中租控股超过10年的“供应商策盟”的经验，在大陆开展相关业务并且将该模式进行本土化应用，已经服务了数千家中小企业及供应商。

展望未来，仲利国际也将继续采用该模式为更多的中小企业和供应商提供有效合作机会，促进多方发展。