萤石发布X3C无线私有云存储器 可接入8路无线IPC

杭州2016年12月23日电 /美通社/ -- “店铺大，监控点位多，布线太多怕是要影响店面装修？”“别墅装监控，楼上楼下这么多摄像机，要是都能无线连上存储就好了……”面对这些困惑，用户对一款同时具备海量存储、顺畅传输、多路摄像机无线接入功能的存储器的呼声渐高，针对这一需求，海康威视旗下萤石网络近日推出X3C无线私有云存储器，为商铺和别墅等用户带来福音。



萤石新品X3C无线私有云存储器

凭借对视频存储技术的深厚积累，萤石团队在X2、X3的成功基础上再出力作，这款X3C无线私有云存储器，集无线双频路由器与硬盘录像机为优点一体，可实现8路超清无线网络摄像机（IPC）接入，轻松覆盖大面积监控区域，免除大量布线的烦恼，机身自带的4个有线口，也支持非无线的IPC接入。内置可拆卸3.5寸硬盘，最大支持6T大容量，用户可根据需要灵活升级。同时，它与其他萤石智能硬件家族成员一样，支持萤石云服务，即使身在外地，也能通过手机或电脑，实时预览和录像回放。

那么，作为一款无线存储设备，在用户最关心的无线传输的信号强度和稳定性等方面，X3C无线私有云存储器表现如何呢？对此，萤石产品经理王劼表示，X3C无线私有云存储器，信号强劲，穿墙效果好，三堵墙无压力；另外，X3C可以自动诊断全网络，一键接入多个摄像机，并且可以实时查看摄像机等终端的用网状态，用户可放心使用。

萤石X3C无线私有云存储器将在12月底上市，搭配萤石新品C5C无线筒机，适用于别墅、公寓、大平层、学生宿舍、卖场、小餐馆、小服装店等应用场景，对于刚刚购入监控的用户及需要对存储进行无线升级的用户，都不失为一个良好的选择。

萤石的每一款新品，都意味着一次创新和变革。截止目前，市场暂无已经发售的专门面向监控场景可接入8路无线网络摄像机的无线私有云存储设备。萤石X3C无线私有云存储器的发布，无疑将视频存储技术又向前推动一步，提升用户体验的同时，也为这个市场打开了更大想象空间。