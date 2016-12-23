富途证券：2017港股掘金，关注垄断行业混改

深圳2016年12月23日电 /美通社/ -- 中国联通打响电信混改第一枪，中国石油集团也通过《集团公司混合所有制改革指导意见》，意味着混改将正式拉开帷幕。混改概念呼啸而来，一直被认为是“改革深水区”的国企改革领域终于找到了“突破口”。混改无疑将成为国企改革的主要方向。目前，不少国企同属A+H股。混改归根结底是从企业自身发展出发，给企业注入活力，提升企业效益为目标。混改成功，给公司带来业绩提升，股价在市场上的表现自然不会差。因此，投资者需要特别关注混改进度，选出能使混该落地并转化为业绩的潜力股。有鉴于此，专注港美股领域的富途证券针对混改话题作出了深入剖析。

什么是混改？

混改是指国有资本进行混合所有制经济改革。在国有控股的企业中加入民间（非官方）的资本，使得国企变成多方持股，但还是国家控股主导的企业。具体实施方案一般包括三个方面：

允 许非国有资本参股国有资本投资项目； 引 入非国有资本参与国有企业改革，国有资本投资运营公司对发展潜力大、成长性好的非国有企业进行股权投资 ；及 允许混合所有制经济实行企业员工持股，使资本所有者与劳动者成为利益共同体。其目的在于解决当前国企存在的体制机制僵化、公司治理不健全等问题，提升国有企业竞争力。

混改涉及哪些领域？电力、铁路、民航、电信为重点

这次中央从顶层设计开始推进，明确提出引资规模要达到一定比例，要引入负责任的积极股东。然而各个领域混改的力度不一，需要按照国企改革分类方案中哪些是竞争性领域、哪些需要国家绝对控股进行区分。具体来看，军工具有国防特殊属性，预计混改的余地较小，而石油、天然气领域的混改动作在本身行业改革方案（指油气体制改革方案）出台前也不会太大，剩下的就是电力、铁路、民航、电信等领域的混改力度会比较大一些。当然考虑到绝大部分国资权重比较大，很难找到一个同等体量的企业和它进行混改，因此混改的层面预计主要集中在子公司或业务板块层面进行。

混改将以试点形式推进，成熟一家推进一家，整体基调还是“稳”字当头，大面积铺开尚不成熟。第一批试点中A+H股有：中国联通、中国东方航空公司、中国核科技、哈尔滨电气等，随后中国石油股份等也期待具体方案出台。

随着混改试点逐步铺开，一旦出现好的成功案例，有了业绩和效益依托，将对整个混改进程和市场预期产生重大影响，但同时也要警惕“换汤不换药”给市场带来的负面影响。中国联通的不失为一个风向标。

作为贯穿明年港股的一个大主题，混改题材相关标的总体会受到A股的深入炒作而带动。然而，港股并不会像A股一般热炒概念，而是需要业绩和价值作为依托，因此，经过真正混改后能带来业绩提升的“黑马”相对来说比较会受市场青睐。若投资者能提前布局，关注港股中的绩优公司联动效应，等到收成的时候则不会错过。

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