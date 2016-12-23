行业大咖集聚成都建博会，参展企业接踵而至

成都2016年12月23日电 /美通社/ -- 随着国家“十三五”规划提出，把深入实施西部大开发战略放在优先位置，更好发挥“一带一路”建设对西部大开发以及“成渝经济带”的推动作用。“成都”这颗西部地区的璀璨明珠正在以其独特的魅力吸引着越来越多的国内外企业进入。而作为这颗璀璨明珠最亮眼的部分 -- 成都建筑及装饰材料博览会（简称“成都建博会 ”）历经16届的快速发展，已成为中西部地区规模最大、最有影响力的建筑装饰材料B2B商贸展，成为建筑及装饰材料企业拓展中西部市场首选商贸平台，凭借广泛的业界影响力荣获中国会展经济研究会颁发的“2016年度中国十佳品牌展会项目”荣誉。成都建博会聚焦建筑及装饰材料全产业链，助力企业和供应商把握中西部建筑装饰材料市场发展机遇，提升品牌影响力。

招商进展火爆，观众组织有序

由中国室内装饰协会、四川省室内装饰协会、四川省制冷学会、成都市房地产开发企业协会、成都市金属结构行业协会、四川省建筑科学研究院建筑节能研究所、四川大学建筑环境学院建筑节能与人居环境研究所和成都市天一展览服务有限公司联合主办，相关政府部门重点支持的“2017第十七届中国成都建筑及装饰材料博览会”将于2017年6月15日-17日在成都世纪城新国际会展中心举办，展会规模达八个馆，90,000平米，参展企业达1800余家。截止2016年12月20日，据组委会不完全统计，已参展企业近600家；



2号馆/石材馆，已参展企业：康利石材、宝兴国晟矿业、新疆炜通石材、新疆康逸矿业、山东一石石业等43家。



3号馆/定制家居及设备馆，已参展企业：亚洲工友、广东先达、北京金雕、佰利安、济南精美、济南速雕、济南若泰等22家。



4号馆/定制家居馆，已参展企业：帝安姆、千川木门、倍特橱柜、帝露木门、百年印象、安格拉、丹菲尼等59家。



5号馆/建筑门窗馆，已参展企业：皇派门窗、英辉铝业、欧材门窗、豪雅铝业、高登铝业、柏兹门窗等95家。



6号馆/ 装饰门窗馆，已参展企业：时代辉业、尊尚门窗 、舶雅门窗、 TaiTai门窗、 展澳门窗、锐澳国际门窗、鑫嘉泰门窗等87家。



7号馆/建筑材料馆，已参展企业：华美集团、神州保温、上海海行科技、润科建材、台玻玻璃、大禾众邦等72家。



8号馆/室内装饰馆，已参展企业：山东千山木业、蒙太奇硅藻泥、欧亚绿邦、韩国美家、倍大涂料、特丽达、上海英科等117家。



9号馆/暖通科技馆，已参展企业：美的、威能、芬尼克兹、三星、史密斯、前锋等86多家。



其中组团参展单位有：四川省室内装饰协会、成都石材协会、成都市橱柜行业协会、成都建筑材料行业协会、成都市金属结构行业协会、成都现代锁业、成都市家居行业商会、西部石材城、青白江俊翔装饰城、成都大岗建材城，越来越多的建筑及装饰材料企业以成都建博会为平台，辐射中西部建材及装饰行业市场。



2017成都建博会观众预计达70,000人次，将重点邀请云、贵、川、渝、陕、甘、宁等省市二、三级城市建材厂家、经销代理商、工程公司、装饰公司、房地产开发企业、市政机构、建材电商平台、连锁建材卖场（超市）等群体齐聚2017成都建博会。 为了着实有效地保障参展效果，更好的促进参展厂家与中西部地区建材代理商之间的合作，组委会地推团队共计21人在11月份用时25天结束了贵州、重庆、云南建材及装饰行业市场第一轮地推工作，目前四川省二、三级城市地推工作及重庆市二轮地推工作正在有序进行。相信通过各方的努力，2017成都建博会将呈现一场前所未有的饕餮盛宴。



盘点2017成都建博会，精彩活动源源不断



2017成都建博会将同期举办“成都室内创意设计及选材应用论坛”、“全国建筑及装饰材料厂家西南地区招商会”、“房地产在建项目供需精准对接会”、“设计师的绿色建筑环保沙龙”等15场大型建筑及装饰行业高峰论坛，同时将在2017年6月17日举办大型感恩答谢晚宴（300人），邀请行业协会、设计院所、建筑装饰公司、建材装饰装饰城、行业知名媒体、参展商代表、材料经销商等单位负责人共聚2017成都建博会，深度探讨和相互学习，相信届时各论坛现场一定是精彩纷呈。

展位数量告急，企业参展从速



截止2016年12月20日，已售出2189个展位，百平米以上面积参展企业达73%，其中格林饰家、百年印象、皇派门窗、华美集团、康力石材、帝安姆衣柜、山东高速等企业参展面积达300平米以上。目前预定展位过半，组委会决定将于2017年4月30日停止招商工作。



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