无锡大力推介新能源环卫车示范应用

无锡2016年12月23日电 /美通社/ -- 12月22日上午，无锡新能源商会、无锡市政公用新能源科技有限公司、无锡市市政公用环卫协会联合邀请了无锡（包括江阴、宜兴）各市、区环卫系统共约50余名代表，召开了“无锡环卫系统新能源产品应用推介会”，介绍并展示了科能电力、宇通、上汽大通、北汽、御捷等新能源汽车及充电桩产品和业务。



无锡环卫系统新能源产品应用推介会

本次推介会以“绿色动力、节能环卫”为主题，旨在加快推进无锡市环卫系统新能源产品，尤其是新能源环卫车的应用。无锡市贸促会副会长金孟安、无锡市经信委汽车工业办主任于颖峰出席推介会并发言致辞，无锡市政公用新能源科技有限公司总经理过品涛、郑州宇通重工有限公司技术部部长薛占刚、上汽大通无锡先锋店大客户经理秦友分别作了主题演讲，无锡新能源商会秘书长朱刚主持了本次会议。会后，各与会代表现场观摩并体验了多款新能源电动汽车及充电桩产品。

无锡市贸促会副会长金孟安先生在致辞中表示，随着新能源汽车自身技术的不断完善以及充电桩布点的不断增多，新能源汽车的优势将愈发明显，希望更多的企业和居民了解和使用新能源汽车，更希望新能源汽车能在无锡市的环卫系统落地生根。

无锡市经信委汽车工业办主任于颖峰先生分享了无锡市新能源汽车推广应用及充电设施建设的总体情况，就目前的相关产业政策进行了解析。于主任表示，无锡作为首批5个新能源汽车号牌的试点城市之一，有必要在新能源汽车应用方面起到带头模范作用。在本次推介会上，于主任对无锡新能源汽车及充电桩提出了下一步的规划和设想，表示将稳步推进新能源汽车的市场化应用，构建便捷完善的充电设施网络，以市场拓展带动产业发展，促进无锡市新能源汽车和充电设施整机及核心零部件产业发展壮大。

在随后的演讲中，无锡市政公用新能源科技有限公司总经理过品涛先生介绍了本公司在无锡地区的新能源充电桩布局情况及新能源环卫车业务发展模式，重点分析了新能源汽车的优势与不足。他指出：“目前新能源汽车仍然面临着产能不足，有价无车现象突出；价格偏高，各地车辆补贴不均衡；销售及服务相对比较滞后；充电设施严重短缺，导致消费者的里程担忧。”随后，过总针对目前新能源汽车及充电桩的瓶颈问题提出了公司的战略目标，希望通过充分整合资源减轻投资成本谋求发展。除此以外，过总还向与会嘉宾展示了无锡市政公用新能源充电桩设施的站点布局和建设情况，立志将为广大用户提供可靠、安全、便捷的充电服务，为打造一个绿色环保的锡城交通体系，为创造青山绿水的宜居无锡而尽职尽责。

郑州宇通重工有限公司作为新能源产品研发的先行者，在新能源技术研究和实践方面走在行业的前列。宇通公司技术部部长薛占刚先生和大家分享了宇通新能源环卫的技术实力、产品现状及解决方案。新能源环卫产品面临着使用性能、可靠性、安全性和产品服务这些行业困惑，宇通公司针对这些问题不断增强技术实力，为无锡环卫行业推广新能源提供更好的解决方案。薛部长详细介绍了宇通拥有领先的研发实力、最先进的专业实验中心、致力于为客户提供高安全性、高可靠性、高经济性以及信息智能化的新能源产品，用具体的案例向大家展示了宇通在全国各地的实际运行成果和环卫产品。

上汽大通无锡先锋店大客户经理秦友先生则介绍了上汽大通的新能源汽车产品及其优势，分享了公司在新能源汽车的销量业绩和新能源生态圈项目建设情况，分析了新能源汽车的购买政策与补贴标准。

在雾霾横行、能源紧缺、环境堪忧的今天，新能源产品应用迫在眉睫。无锡新能源商会相信，随着新能源汽车及充电业务的成熟发展，应用将越来越广泛，对低碳环保的作用将越来越大！在此，无锡新能源商会也呼吁大家关注新能源，关注新能源应用，为重塑蓝天白云，建设美好家园贡献一份力量！