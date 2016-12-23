香港证监会默许交易宝CA核证开户方案

深圳2016年12月23日电 /美通社/ -- 12月22日，交易宝旗下子公司捷利港信（香港）有限公司协同民众金融科技控股有限公司（股份代号：00279.HK）的全资附属公司民众证券有限公司在香港召开了新闻发布会，正式推出基于交易宝CA核证网上开户系统的手机应用。同时，中港两家电子证书核证机构：数安时代科技股份有限公司（GDCA，原广东数字证书认证中心有限公司）和香港电子核证服务有限公司（贸易通，股票代码00536.HK）在现场对CA证书在港股开户场景中的应用做出说明，并现场演示了整个线上开户流程。



发布会现场



演示整个线上开户流程

这是自香港证监会10月24日发布通函以来,全港首家实现CA核证网上开户的开户产品。香港证监会于10月24日发布通函称：已获得香港政府给予“证书互认资格”的海外核证机关，所发出的电子证书、电子签署，与书面文件具有同等法律效力，证监会接纳作为核实客户身份之用，可以方便跨境开户，即香港证监会允许券商在为客户进行初次非面对面开户时，使用内地及香港官方认可的CA核证来核实客户身份及签立客户协议。



嘉宾现场讲解

前段时间香港证监会也再次发出了关于提高证券交易系统网络安全的通函，明确强调交易登录使用双重安全认证的必要性。与其他在线开户产品不同的是：民众交易宝在用户登录交易时，除了校验用户的交易账号和密码，还会使用CA电子证书对用户的身份进行二次认证。这也是基于政策理解和市场情况作出的重要创新设计。

交易宝率先打通中、港两地用户CA核证网上开户；iOS和Android全平台支持；不靠EID银行卡等外设；新用户初次登陆交易时利用CA证书二次验证，保障交易安全。在安全性、兼容性与高效性方面，交易宝产品一直走在中港最前面。

通过交易宝CA核证网上开户系统大大简化了开户步骤，通过手机5分钟即可完成整个开户流程。客户在系统内通过简单的资料提交并实时申请电子证书，过程简单便捷，免见证人，并以同等法律地位的电子证书签署代替笔签，在手机上完成整个开户流程，获得交易账号，便于内地投资者线上直接办理和开通香港证券及期货账户，首次真正实现一站式纯线上开户。在初次登录交易时也需要再次验证电子证书，高度保护交易账户安全性，从此告别了与券商工作人员面对面签署开户书的时代，摆脱了频繁收到业务员电话骚扰的现状，没有复杂的流程和任何设备限制，也告别了通过QQ视频或是快递员见证等不合规的方式来进行开户。



嘉宾答疑现场

该方案一旦大规模应用，将为国内投资者进入香港市场打开了一条便捷通道。首先，不符合50万资产门槛而被沪港通与深港通挡在门外的投资者可以通过CA核证开户的方式投资港股；其次沪港通、深港通除了有50万的资产门槛，还有很多限制，如可交易股票不到500只，不能认购新股，不能玩窝轮、牛熊证、外盘期货等高杠杆衍生品，不能沽空。如今，有了更方便、合规的渠道这些统统将不再是问题。而且有接近70%的中资香港券商是交易宝的用户，这将给内地投资者提供更多的对比选择。