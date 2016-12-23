李建全谈环保式发展 或破当下雾霾之困

深圳2016年12月23日电 /美通社/ -- 入冬以来，中国许多地方出现大范围的雾霾天气，PM2.5大大超标，其中以北京及其周边地区最为严重。大气污染比非典可怕得多，非典可以隔离，但是大气污染任何人都跑不掉。而对于环境的治理，不能仅仅依靠政府层面的规划、指导和监管，企业发展方式和个人生活习惯，也是重要的因素。

在刚刚结束的“2016亿邦未来零售大会”上，全棉时代总经理李建全以匠心精神为题，分享了企业的发展观，用一朵棉花开创一个品类、一个品牌，并且用7年从0做到了16亿。可以说，全棉时代引领的不仅是一种新型的舒适、健康、环保的生活方式，更是顺应了社会的一种发展需求。在“效率优先”为战略指引的中国式发展模式下，全棉时代质量优先于利润，品牌优先于速度，社会价值优先于企业价值的发展原则和对环保事业的执着坚守，更加显得难能可贵，也让这家企业真正地走进了消费者心中。



李建全在2016亿邦未来零售大会上的讲话

李建全谈到，“全棉时代2010年1月1日正式对外营业，到今年16亿的发展，感谢我们的用户。我们不担心用户的回购率问题，只担心第一次的购买体验，只要用户有了体验，我相信一定会坚持下去，原因在哪里？我们抓住的应该是一个真正的社会的一种发展方向。过去说深圳和广州有雾霾你不敢相信，但是今天深圳、广州同样有雾霾，更不用说北方。雾霾的严重除了穹顶之下的煤和油之外，还有很多现实的问题存在，比如化纤，化纤在一个历史阶段解决我们的衣食住行，尤其在穿衣方面起到了很重要的作用。但是今天生活水平越来越高了，是不是要回归天然的东西？我一直在思考这个问题，没有化纤，市场不完整，但是不能把祖先留给我们最好的东西忽视掉了。全世界80%的化纤在中国生产，产能3500万吨，是全世界的80%。纸张，每年以9%-10%的速度在增长，中国是世界上最大的纸张消费国，餐饮用纸、生活用纸，2014年达到了700万吨，2015年达到750万吨，这是一个非常恐怖的数字，750万吨相当于7个神农架森林，消费者根据自己的需求，认为纸张好用，大家都不爱惜树木了，这也导致我们今天所面临的环境。”

有这么一种机会可以改变，哪怕只是从小小的生活习惯开始，从多使用棉制品开始。正如李建全所讲，全棉时代就是做棉花生意，把一朵棉花做到极致，为什么选择棉花？如果说作为匠心也好、专注也好，环保的发展观也好，我们总结棉花有十大优点。

棉花是历史最悠久的纤维，有着7000年的历史，相比其他很多需要加工的天然纤维，棉花不需要任何的化学加工程序，直接可以纺纱织布，供人们穿着；棉花具有多孔与中空的结构，自然含水率8%，带来最佳的透气性、保暖性、舒适性；棉花天生抗虫、抗病害能力强，农药残留少，因此也最安全。另外，棉花耐旱、耐盐碱。以棉生产量400万吨的新疆来讲，如果没有棉花，土地沙漠化非常快，新疆水资源匮乏，棉花照样可以很好生长，并且保持水土不流失、保证土壤的可持续，而蔬菜、小麦都做不到；棉花还是可持续、可再生的纤维。棉制品用弃后埋在土壤里，三个月内即可自然降解，变成有机肥料，整个过程没有任何伤害。棉花生长过程还吸收二氧化碳，释放大量氧气，棉花一年能够消耗750万辆大卡车的尾气排放量，因此也最环保，最具社会价值。棉花的一生充满了正能量，用的棉花产品越多意味着给这个社会产生的正能量也就越多。

李建全还谈到“可是，棉花大家都做，全棉时代怎么才有新的突破？我们要做的事情是如何把它的优点放大，而让消费者接受？这是我们的追求。全棉时代前4年每年亏损几千万，你做一个纤维、做一个品类，然后推广出去，要坚持，更要有正确的价值观和发展观，我们始终坚持三大核心价值，全棉时代之所以能够生存，有一个公司是它的支持者，就是母公司稳健医疗。其中的研发、研究都是稳健医疗来做的。我们之所以能够受到越来越多消费者的喜爱，就是因为我们用医疗的标准去做产品，同时坚持全棉理念，坚守品质基因。”

很多企业都有梦想，希望快速地做大做强，希望带给消费者更多的选择。全棉时代要打造的却是一个慢工出细活、充满正能量的国民品牌，希望通过一朵棉花引领棉这个品类的潮流，让更多的人喜欢棉，让更多的人使用棉，慢慢改变消费习惯以后，棉花种植越来越多了，水土保护越来越好，天更蓝了、水更清了、地更绿了。同时通过全棉时代在产品上的极致追求，做成像华为一样令人骄傲的中国品牌，让中国人买手机除了苹果之外同样可以选择华为，全棉时代的目标也是这样，只要国人一想到买棉制品，全棉时代是首选，这就对了。