安信为300年藏传活佛舍利古刹定制实木地板

上海2016年12月23日电 /美通社/ -- “一处金碧辉煌的佛殿，如果地面铺装着腐烂发霉的地板，实在有碍佛殿的庄严法相。”近日，由国家林业局专家、方丈主持和设计师组成的考评组找到国内实木地板老字号品牌“安信地板”，希望他们能够为中国著名的藏传佛教圣地、具有300年历史的各莫寺定制3000平米特殊的实木地板。



安信为藏活佛舍利古刹定制实木地板

问诊：木材生命与灵修，考虑30余个方面

各莫寺，又名慧圆寺，建于公元1790年，据说在藏传佛教寺庙里，只有两座寺庙拥有格鲁派创始人宗喀巴大师的舍利，一座在西藏，另一座就是各莫寺。

负责本案的设计师介绍，各莫寺以其宏大的寺庙建筑而著称，是典型的藏传佛教建筑风格，整个寺庙以“木”、“土”为主材。对木材工艺和色彩的应用达到了令人惊叹的地步。但各莫寺佛殿及回廊中已经腐朽变黑的木地板，难免让不少信众和旅游者稍有憾意。

寺院中的地板目前已经出现了腐朽、发霉变黑、起拱和磨损，整个地面凹凸不平，斑驳的霉斑在华丽的佛殿中很难看。因此，各莫寺组建了包括国家林业局专家和知名设计师在内的考评小组，在全国范围寻找适合各莫寺佛殿铺装的地板。

考评小组一再强调：“各莫寺作为藏传佛教乃至我国传统木结构建筑的结晶。所以，首先我们要求定制的地板品牌要有一定的知名度和历史沉淀，和寺院这个整体形象相匹配；其次，该品牌要在全国拥有成功的工程定制案例，地板务必经久耐用，能够适应每天近3000名香客和100多名僧侣连续7个小时的踩踏使用；第三，铺装技术一定要优秀，不能损坏寺院中的上千个精致的法器。”

考评组从近百个品牌中，经过专业的对比，选择了具有20年木材应用历史的安信地板作为本案的定制和服务方。

把脉：攻坚克难，40余个材种上百次试制

安信地板负责本案的工作人员在察看了寺院铺装的地板之后发现，寺院原来铺装的地板是白松实木地板，由原木破大板后阴干，表面涂清漆后直接铺装。该款地板含水率过高，再加上当地准南亚热带季风湿润气候，空气湿度较大，使该款地板出现了以上情况。而地板上的磨损，则是僧侣在进行宗教活动时磕头、手搓所致。

在考察过各莫寺的自然环境、建筑风格和僧侣的作息习俗之后，安信地板专家团队经过研究向各莫寺采购方推荐了落叶松实木地板。据安信工作人员介绍，这种木材重而坚实，抗压及抗弯曲的强度大，而且耐腐朽、耐水湿性能良好，而木材本身黄褐色至红褐色的天然颜色，和整个佛殿内琳琅满目的色彩搭配。安信地板采用足年天然落叶松木，经过长达一年的养生，使木材中的水分和应力得到充分释放；真空六面封漆对板材进行密封，延缓了木材和外界的水汽交换，减少木材因环境变化而引起的变形，表面加固封漆则在保证木纹自然、清晰、通透的前提下，增加木纹耐磨性和稳定性，防止开裂和起拱。这个提案受到采购方中国家林业局专家和设计师的一致认同。

对症：禅宗的禁忌，铺装是刀尖上的舞蹈

佛殿僧侣介绍，佛殿中各种佛像、法器和其他物件的摆放不仅仅具有装饰效果，它们摆放的位置、朝向、倾斜度和高低都具有不可轻慢撼动的宗教意义。怎样在铺装地板时，不会触及这些宗教禁忌，是安信地板铺装团队首先考虑的问题；其次由于佛殿空间的处理在强调面积的同时，注意光影和建筑结构之间的关系，在大殿增加明亮的天窗和天井，以强化佛殿的光线效果，从而使佛殿出现了光影明暗的过渡层次，增加佛殿的神秘效果，那么怎样铺装使地板在佛殿的光影中不会影响地板的美观，又烘托出佛殿的神秘庄严效果，这是第二个问题。

安信地板铺装团队现场考察了佛殿的整体布局和光影变化之后，对佛殿每一处摆设都做了精准定位标示，在铺装中根据标识和寺院方的要求，不断调整，很好地回避了宗教禁忌这个难题；根据天然木材本身纹理和色彩在光影中具有的变化，配合佛殿整个气氛和风格，更加突出了佛殿的庄严宏大的气势。完成这次铺装，经过了铺装方千余次的调试。

该地面形象解决方案，得到了寺院主持、僧侣和设计师和国家林业局领导的一致好评。

这次地面形象定制服务，仅仅是安信地板定制服务成功案例中的一个。不久前，安信地板连续铺进了基辅号航空母舰和奔驰房车。而此前安信地板的定制水平还得到包括哈根达斯、COACH等的一致好评。