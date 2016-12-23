家家富集团IPO获批 将成为首家澳交所上市中国有机农产品企业

北京2016年12月23日电 /美通社/ -- 2016年12月20日，中澳自贸协定正式生效满一周年之际，青州家家富现代农业集团（ASX股票代码：JJF，以下简称“家家富集团”）在北京成功举行了 IPO 路演，宣布其 IPO 申请正式获澳大利亚证券交易所 (ASX) 审核通过，将成为首家于澳交所上市的中国有机农产品企业。北京路演是家家富集团继12月19日青州路演后举办的第二场，紧随其后的是12月23日、12月29日分别在济南和烟台的路演。

中澳自贸协议为中国资本打入澳洲市场增添动力

近年来，伴随着中澳之间在文化旅游、经贸以及资本领域的合作越来越频繁，赴澳上市成为了中国企业的新选择。2015年12月20日，中澳自贸协定正式生效，澳大利亚将对全部中国原产货物实行零关税，而中国对96.8%的澳大利亚原产货物将在15年内实行零关税，成为我国与其他国家迄今已商签的贸易投资自由化整体水平最高的自贸协定之一。

此外，在投资领域，中澳双方在协定生效日起相互给予最惠国待遇，同时大幅降低企业投资审查门槛，增加企业投资的市场准入机会、可预见性和透明度，为中国资本打入澳洲市场增加了动力。澳大利亚资本市场凭借其门槛低、速度快、平均市盈率较高、可持续多次增发等优势，吸引着越来越多的中国中小企业赴澳上市。

家家富集团此次计划发行新股数量区间在1700万至3000万股，发行价格为0.3澳元/股，最高募集900万澳元资金。公司股票预计将于2017年第一季度在澳大利亚证券交易所挂牌上市。

首家拟于澳交所上市的中国有机农产品企业

近年来，随着人们对食品安全问题的日益重视、城乡居民收入水平提高、中国城镇化发展以及有机蔬菜销售渠道扩张，有机食品在中国强劲增长，成为新的朝阳行业。

家家富集团位于山东省青州市，作为一家现代化农业企业，主营业务为蔬菜种苗培育，绿色、有机果蔬种植、加工、销售。目前，家家富集团承包租赁农户土地7000余亩，拥有“东方家家富”、“广欣”、“健昊”果蔬注册商标，产品主要面向批发商渠道和大型连锁超市专柜销售。2013-2015年，家家富集团分别实现营业收入2033.7万澳元、2235.3万澳元、2810万澳元，净利润分别为142.7万澳元、116.6万澳元、109.4万澳元，公司营业收入年均复合增长率为17.6%。



家家富集团产品主要面向批发商渠道和大型连锁超市专柜销售

据招股书相关资料披露，家家富集团 IPO 募集资金将主要用于扩张种植基地面积、投资深加工产品项目、开展农产品和红酒进出口贸易并完善电商平台销售网络。

根据澳大利亚资源经济与科技局的预测，在2050年之前，中国对农产品的需求将占世界市场的43%。上市后，家家富集团将进口澳洲的乳制品和红酒，并依托完善的电商平台和销售网络满足市场需求。同时，公司还将出口有机产品到澳洲，通过与当地零售商的合作来开拓澳洲市场。

北京展腾投资集团为家家富集团提供澳交所上市辅导

农业将成为中澳自贸协定的最大赢家之一。家家富集团赴澳上市有望帮助其打开澳洲市场，在保持有机蔬果业务稳定增长的同时，通过进出口贸易为公司创造新的利润增长点。

家家富集团此次赴澳大利亚证券交易上市的辅导机构为北京展腾投资集团，其上市辅导、IPO 路演及股票承销等环节均由北京展腾投资集团控股子公司 AGC 资本证券有限公司具体负责。

展腾投资集团是一家集金融投资、境外上市、基金管理、资产运营等服务为一体的综合性跨国金融服务集团，也是唯一一家拥有澳洲上市服务、股票承销、金融资产管理等资质的境内金融机构，在澳大利亚、韩国、日本、香港、上海等国家及地区分别设有分支机构。控股子公司 AGC 资本证券有限公司是注册于悉尼，专注于 IPO、基金管理和公司融资业务，致力于引导中国企业到澳洲资本市场投资，提供以上市为核心的完整链条式服务，协助企业增值，给投资者以有利回报，为各方创造双赢局面，为澳洲和亚洲搭建桥梁。

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161223/0861613960-a

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161223/0861613960-b