春雨医生牵手三星S健康 共建优质医疗平台

北京2016年12月23日电 /美通社/ -- 日前，春雨医生与三星S健康正式达成合作协议，春雨医生服务将进驻三星S健康平台，为三星手机用户提供优质、便捷、高效的医疗服务。在移动医疗与智能手机两大行业领跑者的共同努力下，“身体不适、随时随地问医生”将真正实现。

随着人们健康意识的提升，相关健康服务近年来不断完善，以三星为代表的手机硬件厂商走在了前列。从三星S5开始，三星手机就开始内置了S健康功能，帮助用户测试心率、检测运动活动程度等。三星S健康平台也逐渐成为了三星手机的卖点之一。春雨医生服务进驻三星S健康平台后，用户将能直接向医生咨询健康问题，S健康平台上的各项检测记录可以真正“测以致用”。

春雨医生相关负责人介绍，作为全国最大的在线问诊平台，春雨医生平台拥有的医生数量领先全行业，有能力提供更多、更广的在线问诊及健康咨询服务。针对三星手机、尤其是S系列的高端优质用户群体，春雨医生提供了可以由客户选择医生的付费问诊服务模式，以确保医疗服务质量。该负责人同时表示，以三星为代表的手机硬件是春雨医生重要的合作方向之一，除了手机涉及更广泛的用户群体、能为APP带来可观的用户量与使用量外，还能够一定程度上满足移动医疗的硬件需求，帮助移动医疗发挥作用。