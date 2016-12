“2016亚洲产业与资本峰会”在深圳盛大举行

深圳2016年12月23日电 /美通社/ -- 12月22日,由中国商业报纸领导者《21世纪经济报道》主办、前海股权交易中心协办的“2016亚洲产业与资本峰会”在深圳蛇口希尔顿酒店隆重举行。本次峰会主题设置为“时代视野·公司变革”,前证监会主席周道炯、深交所副总经理金立扬、中国社科院经济政策研究中心主任郭克莎、天风证券首席经济学家刘煜辉,以及国药股份、招商蛇口、泸州老窖、科通芯城、达实智能、国信证券、华安基金、财通基金、深创投、IDG、前海梧桐并购基金、前海勤智国际资本、第一海外金融等企业和机构的主要负责人相聚一堂,畅谈产业与资本的共生共赢,交流企业在新时代的创新与变革。

即将到来的2017年,是中国推进供给侧结构性改革的深化之年。实体经济正面临速度换挡节点、结构调整节点、动力转换节点。上市公司、资本、监管部门都在思考如何扮演好自身的角色,找准定位。同时,互联网技术、大数据、智能制造等科技创新的不断驱动,也进一步催化企业进行改革与创新。

前证监会主席周道炯在峰会上表示,中国资本市场前途光明的,道路是曲折的,从资本市场本身来讲,“法制、监管、规范、自律”这八个字是非常实用。但是目前落实不够到位,应该要进一步落实。



前证监会主席 周道炯

而在当前,实体经济面临不少困难和挑战,下行压力较大,结构调整阵痛显现。

中国社科院经济政策研究中心主任郭克莎指出,明年世界经济复苏依然乏力,国际金融市场可能动荡,国内经济增速下滑趋缓,但下行压力依然较大预计到2017年一季度后,经济增速下行压力又会增大。为此,适应与变革,成为企业生存的必然命题。

深交所副总经理金立扬表示,落后产业的退出、传统产业的转型、升级、新兴产业的诞生与发展,都是一个充满风险和不确定性的过程,在这个转型升级过程中,需要加速资本的形成和流转。



深交所副总经理 金立扬

中国社会科学院教授、天风证券首席经济学家刘煜辉认为,中国清理泡沫是坚定方向。他认为,8月份以来有两个非常明确的方向正在形成,第一是快速冷却房地产市场的资产创造的速度;第二个方向就是开始全面清理2012年以来,整个金融过度自由化的繁荣所造成的巨大金融混乱。

国药控股董事长魏玉林先生谈到,“作为传统的批发企业,过去是靠差价,现在必须要靠服务型企业。你必须成为一个服务贸易型企业、金融贸易企业、数据贸易企业,要为你的客户进行改变。作为国药控股本身来讲也要顺势而为,国药现在开始在否定自我过程当中,不断学习、提升自我,为客户打造更多的产品,来适应时代的变化。”

泸州老窖董事长刘淼先生直言,从2013年下半年以来,整个白酒行业进入深度调整期:大鱼吃小鱼,快鱼吃慢鱼。泸州老窖利用整体品牌、品质、文化因素,抓住行业调整,重新洗牌的机会,进行充分分析,弥补公司短板,以此作为补充性扩张,增强品牌竞争力。

科通芯城董事长康敬伟先生认为,“创新行业可以完全颠覆以前所有垄断者所占据的行业。如果你选对一个方法,选对一套创新创业模式,抓住今天互联网、移动互联网带来的新兴、创新思想,就有可能在很短时间内,从一个小微企业变成世界一流企业。”

在时代巨变潮流下,无论产业还是资本都必须选择求变,适者生存,变者生存。产业与资本唇齿相依、共生共赢,唯有产业与资本的有效融合,才能实现活力四射、稳健繁荣的经济新生态。

活动当晚还揭晓了“第九届上市公司‘卓越董事会’奖”和“2016亚洲资本‘金方向’奖”,向那些推动产业转型与资本融合发展的公司及企业领袖致敬!

上市公司“卓越董事会”评选,目的是为树立和推广上市公司董事会最佳运作效率与治理模式,进一步推动上市公司健康发展。上市公司“卓越董事会”评选至今已成功举办8届,获得了业内的广泛认可,已经成为中国上市公司董事会价值评估最具影响力的评选活动。

亚洲资本“金方向”评选,是为了促使资本更好地助力产业转型升级,更好地发挥市场化资源配置的平台作用。该奖项评选依照公开透明的客观数据,建立独立权威的评价体系,对中国金融市场进行全面的梳理,最终遴选出在经济新常态下为实体经济转型发挥突出贡献的金融机构。两大评选的宗旨,都是为了促进产业转型与资本融合发展,研究探索中国资本市场可持续发展方向。

附榜单:

2016中国上市公司卓越董事会榜单

2016中国上市公司最受尊敬董事长

2016 The Most Respected Chairmen of the Board of China Listed Companies

兴业银行股份有限公司 高建平 先生

广发证券股份有限公司 孙树明 先生

泸州老窖股份有限公司 刘 淼 先生

国药控股股份有限公司 魏玉林 先生

东旭光电科技股份有限公司 李兆廷 先生

科通芯城集团 康敬伟 先生

海航凯撒旅游集团股份有限公司 刘江涛 先生

深圳达实智能股份有限公司 刘 磅 先生

2016中国上市公司最佳董事会秘书

2016 The Best Board Secretaries of China Listed Companies

中国铁建股份有限公司董事会秘书 余兴喜 先生

美的集团股份有限公司董事会秘书 江 鹏 先生

东旭光电科技股份有限公司董事会秘书 龚 昕 女士

大唐电信科技股份有限公司董事会秘书 蒋 昆 先生

广州白云国际机场股份有限公司董事会秘书 戚耀明 先生

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会秘书 冯玉兰 女士

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会秘书 杨伟华 先生

2016中国战略型上市公司卓越董事会

2016 Outstanding Board of Directors of China Strategic Listed Companies

中国工商银行股份有限公司

兴业银行股份有限公司

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

国药控股股份有限公司

广东温氏食品集团股份有限公司

华夏幸福基业股份有限公司

康得新复合材料集团股份有限公司

中天城投集团股份有限公司

网宿科技股份有限公司

2016中国产业型上市公司卓越董事会

2016 Outstanding Board of Directors of China Industrial Listed Companies

杭州老板电器股份有限公司

科通芯城集团

广东省广告集团股份有限公司

广州白云国际机场股份有限公司

国药集团药业股份有限公司

珠海艾派克科技股份有限公司

大连天神娱乐股份有限公司

海航凯撒旅游集团股份有限公司

全通教育集团(广东)股份有限公司

众信旅游集团股份有限公司

2016中国发展型上市公司卓越董事会

2016 Outstanding Board of Directors of China Developmental Listed Companies

深圳市洲明科技股份有限公司

广州智光电气股份有限公司

北京合纵科技股份有限公司

重庆涪陵电力实业股份有限公司

上海飞凯光电材料股份有限公司

武汉中元华电科技股份有限公司

2016中国上市公司卓越创新型董事会

2016 Outstanding Innovative Board of Directors of China Listed Companies

大唐电信科技股份有限公司

奥飞娱乐股份有限公司

网宿科技股份有限公司

2016中国上市公司卓越并购型董事会

2016 Outstanding Acquisition Board of Directors of China Listed Companies

海南海航基础设施投资集团股份有限公司

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

万达电影院线股份有限公司

2016亚洲资本“金方向”奖榜单

年度领导力大奖

Leadership Person of the Year

王岩:招商证券总裁兼首席执行官

童威:华安基金管理有限公司总经理

卓越海外投资金融管理集团

Outstanding Overseas Investment Financial Management Group

海航资本集团有限公司

最佳产业投资机构

The Best Industrial Investment Institution

深圳市创新投资集团有限公司

卓越产业投资机构

Outstanding Industrial Investment Institution

深圳前海勤智国际资本管理有限公司

中新融创资本管理有限公司

最佳文化产业投资机构

The Best Cultural Industry Investment Institution

华人文化控股集团

卓越券商投行

Outstanding Investment Bank of Securities Company

国信证券股份有限公司

最佳投研团队基金公司

The Best Investment Research Fund Company

天弘基金管理有限公司

华安基金管理有限公司

最佳定增投资机构

The Best Private Placement Institution

财通基金管理有限公司

优秀品牌建设证券公司

Excellent Brand Building Securities Company

信达证券股份有限公司

卓越并购基金公司

Outstanding Buyout Fund Company

深圳前海海润国际并购基金管理有限公司

卓越创新孵化器

Outstanding Innovation Incubator

深圳前海创投孵化器有限公司

最具投资价值公司

The Most Investment-worthy Company

融360