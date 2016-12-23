微鲸电视成2016“消费者喜爱的互联网电视品牌”

上海2016年12月23日电 /美通社/ -- 12月21日，由中国电子商会 (CECC)、中国电子技术标准化研究院 (CESI) 共同主办的“2016年（第十二届）中国平板电视行业大会”，在北京隆重召开。本次大会以“技术驱动品质制造”为主题，会上云集来自国家部委、科研机构、制造商、渠道商等各个领域的行业精英，共同探讨彩电产业发展现状、前景与战略，并针对本年度表现突出的企业和产品进行了颁奖。最终，经中国电子商会消费电子产品调查办公室综合评定，互联网新锐微鲸荣获“2016~2017年消费者喜爱的互联网电视品牌”。

彩电市场步入新竞争时代 得民心者得天下

本届平板电视行业大会，以创维为代表的传统电视和以微鲸为代表的互联网电视分获大奖，成大会最耀眼明星。

此次中国平板电视行业大会，聚焦品质和技术两大行业热点，对2016年国内平板电视市场的调研结果进行了总结分享，并深度剖析了平板电视的未来发展趋势。大会上，著名家电专家、中国电子商会副秘书长陆刃波表示，面对家电消费升级不断加速的趋势，彩电企业要践行“工匠精神”并加快迈向高端消费市场的步伐。会上探讨，中国平板电视2016年零售量预计将突破4800万台，预计2017全年平板电视销量5300万台，同比增长10%以上，平板显示技术创新依旧是驱动彩电行业前行的核心因素，无论是坚守液晶阵营的“保守派”还是谋求新显示技术转型的“奋进派”，都逐渐将重点转移到用户需求上，加上互联网企业的冲击，平板电视行业以技术创新满足并创造消费新需求已成为各彩电厂商的共识。

得民心者得天下，2016年中国平板电视行业大会指出，满足消费者需求，做消费者喜爱的品牌，是平板电视品牌的制胜之道。在经中国电子商会消费电子产品调查办公室综合评定后，2016年中国平板电视行业大会向互联网电视新锐品牌微鲸，颁发了“2016~2017年消费者喜爱的互联网电视品牌”奖项。微鲸荣获此项大奖，不仅受到广大消费者的喜爱，更是获得了行业的肯定。未来微鲸将继续专注家庭娱乐，为追求生活品质的用户持续创造高品质视听盛宴。



微鲸

微鲸为新一代而生 做年轻人最爱品牌

微鲸电视硬件 VP 汪正贤表示，微鲸以“和、新、致、简”的设计语言，不停进行技术迭代和创新，也是今年电视品类唯一获得“金点设计大奖”的品牌。评委一致认为，微鲸电视朴实、低调、不张扬，却让用户在产品的各种细节上真切感受到体贴和温暖。汪正贤认为，从电视的发展趋势来看，目前两大阵营旗帜鲜明，一方面，传统厂商的功能性电视多年积累了基础用户量、供应链及品牌势能，但他们面临互联网时代巨大的转型需求，不变革就有可能沦为代工的命运。虽然不少传统企业如海信、创维、TCL 纷纷与爱奇艺、芒果等内容平台结盟，实现了“1+1”的拼凑，但硬件和软件内容提供商割离的“双不管地带”，会成为用户吐槽的重灾区，一旦出现了问题，消费者投诉无门。

微鲸成立迄今16月，发布了8个尺寸段多款互联网电视，全尺寸制霸互联网电视，并推出微鲸魔方智能投影仪 K1、微鲸 VR 一体机，形成了包括电视、VR、音响等智能家居多产品线智能终端矩阵。同时，最懂用户心的微鲸以内容起家，一直是业内的“内容之王”。作为行业内唯一一个整合多平台海量优质内容、集中运营的互联网电视，微鲸突破传统行业的常规做法，打通软件硬件的壁垒，实现一体化运营，构建了不同于同行、深度和广度并存的、垂直且有层次的“鸡尾酒”内容模式。整合腾讯、芒果 TV 等大型内容平台的资源，运作基于华人系列的影视大 IP，将 TVB、BBC、History、Vice、好莱坞、现象级体育核心赛事等资源囊入内容库中，“微鲸出品”刚刚联合出品了《我在故宫修文物》的大电影，在年底电影中出其不意地获得了高口碑。

以乐视、微鲸为首的互联网电视品牌正在茁壮成长，有取代传统电视品牌的势头，未来，谁能赢得年轻用户，谁才能成为真正的赢家。