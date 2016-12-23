ApolloMed与Network Medical Management宣布革命性合并

加州戈兰岱尔2016年12月23日电 /美通社/ -- 一体化人口健康管理公司 Apollo Medical Holdings, Inc.（简称“ApolloMed”或“该公司”）(OTC: AMEH) 与美国最大的健康管理服务机构之一 Network Medical Management, Inc.（简称“NMM”）今天宣布签署一项最终合并协议。根据协议，两家公司将通过一项换股交易，合并成一家公司。

合并后公司（名称仍为 Apollo Medical Holdings）截至2015年12月31日的12个月试算营收超过3.3亿美元，并将通过一个由3000多名医疗专家和400多名员工组成的网络，为超过700000名患者提供医疗管理服务。ApolloMed 与 NMM 的合并把两个领先、互补的医疗保健机构组成了美国最大的一体化人口健康管理公司之一，这将有助于推动美国正在进行的向基于价值的医疗费用报销制度的转型。

NMM 总部位于加州阿罕布拉，创立于1994年，是一家领先的由医生主导的医疗保健机构，向包括健康计划、独立诊所协会 (IPA)、医院、医生及其他卫生保健服务网络在内的客户群提供先进而全面的卫生管理服务。NMM 目前通过一个由10个独立诊所协会（拥有2000多名合约医师）组成的网络，负责协调加州南部、中部和北部超过600000名受覆盖患者的护理。

根据合并协议，NMM 股东将持有交易结束时已发行流通股的82%，ApolloMed 股东将持股18%，完全稀释后的各自持股比例预计约为80%和20%。此外，NMM 同意放弃有关其在 ApolloMed 持有的优先股的赎回权。这项交易获得了双方公司董事会的一致通过。

交易完成后，NMM 现任首席执行官、医学博士 Thomas Lam 与医学博士 Warren Hosseinion 将担任合并后公司的联席首席执行官。NMM 现任董事长、医学博士 Kenneth Sim 将担任 Apollo Medical Holdings 执行董事长。Apollo Medical Holdings 现任执行董事长 Gary Augusta 将担任总裁，Mihir Shah 将继续担任首席财务官，而 NMM 现任首席财务官 Hing Ang 将担任首席运营官。医学博士 Adrian Vazquez 与 Albert Young 将担任联席首席医疗官。董事会将包括九名董事，其中五名来自 NMM（包括三名独立董事），四名来自 ApolloMed（包括两名独立董事）。

Apollo Medical Holdings 首席执行官、医学博士 Warren Hosseinion 表示：“我们很高兴宣布与 Network Medical Management 达成这项战略交易，组建美国领先的人口健康管理公司之一。合并将为医生、医院、健康计划以及可信赖的医疗组织打造一个有着全面解决方案的平台。我们看到了未来巨大的增长机遇。”

Network Medical Management 首席执行官、医学博士 Thomas Lam 表示：“我们两家公司是互补的，这将让我们能够推进我们的一体化护理服务模式。我们期待有机会合并 NMM 和 ApolloMed 的资源，对于未来我们充满期待。”

Network Medical Management 董事长、医学博士 Kenneth Sim 表示：“两家公司在提供评价、专注于疗效的协调护理服务方面都有着悠久的历史。通过这次合并，我们将打造美国医疗向基于价值的医疗费用报销转型中的行业领导者。”

Apollo Medical Holdings 执行董事长 Gary Augusta 表示：“这次合并是我们增长战略中以及为了给股东创造价值而迈出的革命性一步。具备必要的规模、领导能力、技术操作和资金是当今美国医疗服务市场的根本。我们代表 ApolloMed 董事会，满怀期待迎接新的合作伙伴。”

批准

交易预计将于日历年度2017年上半年完成，不过还需要获得反垄断监管批准和满足其他成交条件，以及 ApolloMed 和 NMM 股东的批准。

顾问

美银美林 (BofA Merrill Lynch) 将担任 ApolloMed 的独家财务顾问。McDermott Will & Emery 担任 ApolloMed 的法律顾问。Vantage Point Advisors 担任 Network Medical Management 的独家财务顾问，Law Offices of Tin Kin Lee 担任 NMM 的法律顾问。

Apollo Medical Holdings, Inc 简介

ApolloMed 于2001年成立，总部位于加州戈兰岱尔市，是一家致力于为社区提供出色的综合护理服务的一体化人口健康管理公司。ApolloMed 利用其一体化护理服务平台（包括 ApolloMed Hospitalists、ApolloMed ACO (责任医疗组织)、Maverick Medical Group (独立诊所协会)、Apollo Care Connect、Apollo Medical Management 和 Apollo Palliative Services），满足患者的护理需求。ApolloMed 希望通过优质、平价的护理服务，改善医疗效果。欲知详情，请访问：www.apollomed.net。

前瞻性声明

本新闻稿可能含有前瞻性陈述，包括有关管理层对于 Apollo Medical Holdings, Inc. 未来预期、计划和前景的观点，以及合并后公司的患者、医护专业人员和员工人数预测、试算营收以及合并后拥有全面解决方案的平台的预测。通过“预测”、“相信”、“预期”、“打算”、“寻求”、“预估”、“计划”、“期望”和“有望”等措词和类似措词以及“将”、“也许”、“可能”、“应该”、“将要”、“能够”等未来或条件性动词可识别这些前瞻性陈述。此外，该公司的代表可能不时做出口头前瞻性陈述。除了历史事实，这些陈述均属于前瞻性陈述，并基于公司管理层当前预期和假定。这类陈述会受到各种已知和未知风险、不确定因素以及其它因素的影响，许多已经超出该公司管理层的假设范围，可能导致该公司及其子公司实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或默示的情况或基于历史事实的预期情况大相径庭。例如，完成合并的预估时间和可能性、发生可能会导致合并协议终止的事件、变动或情况、NMM 或 ApolloMed 股东可能不批准合并协议及相关交易的可能性、双方也可能无法及时满足交易条件的风险或由于拟定交易中断现有业务管理的风险、实现拟定交易预期好处的能力、高额的交易成本和拟定交易相关的未知债务、诉讼或监管行动、未来竞争的性质和程度。如果这些风险或不确定因素发生，或现有假设错误，该公司的实际结果、业绩或成就会与前瞻性陈述中预期、期望、打算、计划、相信、寻求、预估或估测的情况大相径庭。未知或不可预测因素还会对公司未来业绩产生重大不利影响。该公司无法确保未来业绩、活动水平、业绩或成就。因此，投资者请勿过度依赖任何前瞻性陈述。前瞻性陈述仅代表陈述做出之日的观点。除了法律要求，该公司没有义务更新或修改前瞻性陈述，以反映前瞻性陈述做出之后发生情况或事件带来的影响，也没有义务更新或修改非该公司付费的第三方做出的信息。投资者请勿过度依赖任何前瞻性陈述，并请注意该公司截至2016年3月31日的年度10-K报表中“风险因素”1A条款讨论的不确定性和风险，以及该公司提交给美国证券交易委员会的其它文件中讨论的不确定性和风险。

有关拟定交易的更多信息

本新闻稿并不构成出售要约或购买任何证券之要约邀请，也不构成任何代理、投票或批准的邀请。关于拟定交易，ApolloMed 将准备并向美国证券交易委员会提交合并相关的代理声明和其它文件。当提交给美国证券交易委员会的代理声明（包括所有修订和补充文件）以及其它相关文件准备好时，该公司强烈建议投资者仔细阅读所有内容，因为这些文件将包含关于此次拟定交易的重要信息。

投资者可以通过美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 免费获得 ApolloMed 提交的代理声明以及其它相关文件。ApolloMed提交给美国证券交易委员会的文件也可以在 ApolloMed 网站 www.apollomed.net 免费获取。

ApolloMed 与其董事及执行官员可被视为是有关此次拟定交易代理邀请的参与者。ApolloMed 董事和执行官员的信息，以及潜在参与者利益的详情，可从提交给美国证券交易委员会的拟定交易代理声明和其它相关文件中获得。这些文件将在美国证券交易委员会网站及 ApolloMed 网站免费获取。

欲知详情，请联系

ApolloMed

Gary Augusta

818-839-5200或电邮：gaugusta@apollomed.net