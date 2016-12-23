韩国LG生命科学“安敏捷”过敏原筛查系统在中国医院投入使用

聚焦抗敏，着力筛查

北京2016年12月23日电 /美通社/ -- 2016年12月中旬，韩国LG生命科学的“安敏捷”过敏原筛查系统在中国医院正式投入使用，这标志着广大过敏性疾病患者的过敏原检测又有了新的选择，同时为广大医生提供更好的诊断工具，方便后续的预防和治疗。

过敏性疾病是常见病和全身性疾病，包括过敏性鼻炎、结膜炎、过敏性哮喘、各种过敏性皮肤疾病、食物过敏、药物过敏和严重过敏反应等，全世界有20-40%的人口被过敏问题困扰，被列为全球第六大慢性疾病。在北美、欧洲、澳洲、亚太经济发达地区，过敏性疾病发病率呈逐年增高趋势，年幼人群发病、多种过敏原过敏和多器官过敏的情况日益增多。随着中国经济的发展，中国老百姓的生活方式与过去几十年相比已发生了巨大变化，和西方及亚太经济发达地区一样，我国正在经历过敏性疾病患病人群从稀少到众多的发展过程。以世界平均过敏性疾病发病率计算，中国过敏性疾病患者当以亿计。

2016年8月，由北京协和医院变态反应科、中国医师协会变态反应医师分会、中华临床免疫和变态反应杂志、北京变态反应医师分会、腾讯（深圳）科技联合多家媒体共同宣布：每年8月的第二周为“中国过敏防治周”。今年中国过敏防治周的主题是“呼吸与共，聚力抗敏”，希望通过每年一周的活动，和全国关注过敏性疾病的医生、媒体、医药企业一起集中宣传过敏性疾病防治知识，提高国人对过敏性疾病（变态反应疾病）的知晓度，为过敏性疾病的诊断、治疗和预防共同努力。

对于过敏性疾病的诊疗，世界卫生组织提出了“避免过敏原预防过敏”、“药物治疗”、“针对性脱敏免疫治疗”以及“患者教育”的“四位一体”的临床诊疗方法。而过敏原的筛查能帮助患者更好地有针对性避免接触过敏原。由韩国LG生命科学公司研发的安敏捷过敏原筛查系统已在韩国上市超过10年，可筛查超过100种过敏原，覆盖了绝大多数常见的过敏原种类。该系统于今年8月正式获得国家相关部门的许可，可检测总IgE抗体和人血清中的20种常见过敏原。随着后续新过敏原种类的批准，真正实现临床全面筛查，以促进中国患者的更好治疗过敏疾病。