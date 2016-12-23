机器学习：再惠开启会员精准营销新时代

上海2016年12月23日电 /美通社/ -- 近日，再惠的会员忠诚度管理与营销系统，获得中科院认证。



再惠会员忠诚度管理与营销系统获得中科院认证

再惠是一家专注为本地生活服务类商户提供一站式“会员忠诚度管理与营销”技术服务的公司。2015年7月，再惠获得国内知名投资机构 -- 真格基金和光速中国的天使轮投资，今年6月，它获得了投资机构 DCM 和贝塔斯曼亚洲投资基金近千万美金的 A 轮投资。

DCM 和光速都是业界顶尖的投资机构。DCM 在中国消费互联网领域曾投资前程无忧、当当网、唯品会、58同城、也买酒等创业公司，在国内投资的60多个项目中已经有11家在美成功上市。光速在过去的20年中，在全球投资了超过200家技术类公司，其中不乏包括 Snapchat、Nest 等独角兽公司，在国内也投资了包括大众点评、房多多、e 代驾等知名公司。

值得注意的是，此前 DCM 和光速均投资了美国著名企业 FiveStars，是美国目前最大的中小商户忠诚度管理与自动化营销公司，预计近期上市。如今，DCM 和光速再次联手投资再惠，其前景不容小觑。

创立于硅谷已获融资超过1亿美金的 FiveStars，也是致力于帮助商户实施会员忠诚度和自动化营销方案的公司。利用 FiveStars 的技术系统，商户能直观看到消费者各方面的信息，也可以通过邮件或短信做针对性营销，增加消费者回头率，提升商户利润率。

再惠 CEO 谢杨曾在 FiveStars 担任全栈工程师，是其最早期的核心员工。根据他在 FiveStars 的多年工作经验，结合中国实际市场情况，再惠找到了适用于中国市场的线下门店的会员营销解决方案。再惠利用机器学习技术收集和分析数据，通过自动化营销引擎技术，全方位地为商户定制一站式会员忠诚度管理与营销解决方案。

再惠的一些独创功能也深受商户喜爱，比如“主动营销”技术，能实现个性化营销，定时送达，让商户省心省力地拥有更多元化和灵活的营销方案。

这些创新得到了中国科学院的认可。中科院报告显示：“再惠拥有自主研发的基于安卓智能终端的会员管理及支付技术，并通过专业的线上线下相结合的数据收集技术，经过其强大的数据引擎对数据进行分析整理，从而为商户实现自动化营销服务。”

经过科学检索和分析，中科院对再惠的会员忠诚度管理系统给出的评价是：基于领先的 AWS 云平台技术，拥有强大的数据处理能力；利用自主研发的机器学习算法，实现在最合适的时间用最有效的优惠带回最正确的顾客回头消费。

再惠的创始团队各有所长并且十分互补，创始团队中，有三位联合创始人拥有美国名校学历，已经在各自领域奋斗多年，并多次取得行业内的认可。第四位联合创始人是曾担任7年大众点评大区销售负责人，对国内市场非常熟悉。另外，其工程师团队均来自微软、华为、SAP、甲骨文、盛大等一线互联网公司。同时，他们也在与国内多家知名自媒体和政府渠道进行战略合作。

近几年来，本地生活服务商户同质化严重，行业竞争十分激烈，获客成本持续升高。再惠通过将到店顾客转化为会员，并对会员进行针对性营销与忠诚度培养，促进会员的再次消费，提高商户利润，为品牌沉淀更多回头客，这将是本地生活服务类商户能够长期使用的最有效的营销方式。



再惠会员忠诚度管理与营销系统获得中科院认证

截至今年11月底，再惠已经覆盖国内上海、江苏、浙江等几大重点消费区域，团队扩充至近两百人，拥有数千家品牌商户。2017年，再惠将迎来上万家合作商户，公司发展进入快速扩张期。再惠 CEO 谢杨表示，希望可以有更多优秀的伙伴加入团队，一起奋斗一起成长，和再惠一起开创精准化营销取代粗放型经营的新时代。“未来的样子，就是此刻创造未来的人的样子。”他如是说。