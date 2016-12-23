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Enigma Software Group对Malwarebytes不兼容问题作出回应

2016年12月23日 18:04 编辑： 经理人网编辑
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佛罗里达州克利尔沃特2016年12月23日电 /美通社/ -- Enigma Software Group USA, LLC（简称“ESG”）开始通知其客户，Malwarebytes Anti-Malware（简称“MBAM”）和AdwCleaner生产商Malwarebytes Inc.出于市场竞争的原因，已开始有意阻止用户安装和运行ESG的SpyHunter和RegHunter程序。Malwarebytes此举已造成同一台电脑上的SpyHunter或RegHunter与MBAM不兼容。

独立的第三方认证机构证实ESG的产品是十分可靠且值得信赖的。SpyHunter和RegHunter由领先的网络隐私解决方案供应商TRUSTe独立测试和认证，满足其可信赖下载计划的要求。SpyHunter还在备受赞誉的独立IT安全测试机构AV-TEST进行的修复测试中获得最高分。

对于Malwarebytes阻止ESG程序，ESG向纽约联邦法院起诉Malwarebytes，针对这一不公平行为寻求救济。

ESG正在通知客户该公司已经开发出了一种可替代的SpyHunter安装程序，将满足那些想要使用SpyHunter而非MBAM的客户的需求。在用户同意的情况下，该安装程序可禁用MBAM，支持客户安装和使用SpyHunter。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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