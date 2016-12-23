Enigma Software Group对Malwarebytes不兼容问题作出回应

佛罗里达州克利尔沃特2016年12月23日电 /美通社/ -- Enigma Software Group USA, LLC（简称“ESG”）开始通知其客户，Malwarebytes Anti-Malware（简称“MBAM”）和AdwCleaner生产商Malwarebytes Inc.出于市场竞争的原因，已开始有意阻止用户安装和运行ESG的SpyHunter和RegHunter程序。Malwarebytes此举已造成同一台电脑上的SpyHunter或RegHunter与MBAM不兼容。

独立的第三方认证机构证实ESG的产品是十分可靠且值得信赖的。SpyHunter和RegHunter由领先的网络隐私解决方案供应商TRUSTe独立测试和认证，满足其可信赖下载计划的要求。SpyHunter还在备受赞誉的独立IT安全测试机构AV-TEST进行的修复测试中获得最高分。

对于Malwarebytes阻止ESG程序，ESG向纽约联邦法院起诉Malwarebytes，针对这一不公平行为寻求救济。

ESG正在通知客户该公司已经开发出了一种可替代的SpyHunter安装程序，将满足那些想要使用SpyHunter而非MBAM的客户的需求。在用户同意的情况下，该安装程序可禁用MBAM，支持客户安装和使用SpyHunter。