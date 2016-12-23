Betafence Corporate Services现更名为PRAESIDIAD

比利时根特2016年12月23日电 /美通社/ -- 外围安防系统与解决方案方面的全球市场领导者Betafence宣布，该公司现更名为PRÆSIDIAD；这是在收购Hesco不久之后进行的更名。

通过近期收购Hesco和Secure USA，Betafence Corporate Services加强了其高度安防发展战略。这次收购为该公司带来了各个方面的利好，包括扩展如今更名为“PRÆSIDIAD”的新公司的知识产权；以及在综合安防系统方面获得了50多项全球专利。

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依托结合来自3家全球知名的周边安防专业公司的专长和一共172年的经验，PRÆSIDIAD立即将自身定位为保护军事、商业和家庭最终用户的部队安防解决方案、防御系统及工业拦网与围栏产品方面的全球市场领导者。

PRÆSIDIAD取名于拉丁语“保护”(praesidium)，而该集团内部营销团队和集团高管将开发全新品牌，从而确保最大限度地减少对业务的干扰，并推出将当前与未来品牌结合在一起以提供综合型外围安防解决方案的全新企业标识.

PRÆSIDIAD首席执行官米歇尔-沃尔皮(Michele Volpi)表示：“采用‘PRÆSIDIAD’这个名字使我们能进一步开展创新并将拓展我们传统围栏和金属丝网之外的产品组合。我们将继续努力达成Betafence的使命，开发可以激发信心并获得信任的各种解决方案，在由全球日益增长的综合型安防需求所推动的市场中，客户将受益于有所增强的专长，以及我们热情地提供外围安防与个人安全方面的优质产品与服务。”

随着Hesco和Betafence产品组合的加速拓展和全新主要市场的开发，PRÆSIDIAD各项业务将能确保在未来继续取得成功。“PRÆSIDIAD”这个公司名字将立即采用，从而在公司对外沟通中取代“Betafence”，而PRÆSIDIAD品牌预计在2017年推出。PRÆSIDIAD的各种产品将继续为家庭与社区保驾护航，确保关键基础设施的安全并保护那些提供保护与服务的人们。