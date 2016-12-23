野马财经-狮华股份“2016新三板投融资”论坛成功举办

多方聚力破解中小企业融资难题

北京2016年12月23日电 /美通社/ -- 2016年12月22日，野马财经与狮华股份联合举办的“回归价值投资 跨越资本寒冬 -- 2016新三板投融资高峰论坛”在北京泰富酒店举行，来自股转系统、投资机构、券商、A股及新三板公司的嘉宾齐聚一堂，共同探讨资本寒冬下，新三板企业投融资难题破解之策。

论坛邀请了股转系统公司业务部张华、股转系统公司业务部时晋、狮华股份创始人兼董事长章诚爽、硅谷天堂董事总经理高杰和君资本总裁何劲松、蓝色光标董事会秘书熊剑、东北证券股转业务总部董事总经理何宇、联讯证券董事总经理段丽云、体育之窗董事会秘书华观发、广厦网络董事总经理李壮、随锐科技合伙人兼董事会投资委员会主席李福兴。

在即将过去的2016年，新三板挂牌企业数量突破万家，同比增长近一倍，但与此同时，融资总额却与去年持平，活跃个人投资者也仅仅在5000人左右。

针对这一状况，与会嘉宾认为，随着2016年下半年私募做市等关键制度的不断落地，流动性缺失的局面将得到缓解；同时，狮华股份（837778.OC）董事长章诚爽指出，新三板企业在资本寒冬下，需要提升自身造血的能力，在提升现有业务盈利能力的同时，需要站在行业和产业的格局规划未来3-5年的发展目标和战略中。企业要坚持，同时要重视潜力市值的发掘和传播，才可以在新三板上有所建树。



上图为狮华股份董事长 章诚爽

蓝色光标（300058.SZ）董事会秘书熊剑同样分析，公司正是通过“内生+并购”的双轮驱动战略，实现了十年百倍增长的成绩。

新三板市场作用不容忽视

作为我国多层次资本市场的重要组成，新三板虽然在流动性方面与主板市场存在差异，但同样可以为挂牌企业带来诸多红利。

而据和君资本总裁何劲松介绍，企业挂牌新三板后，可以实现规范治理、价值提升、定向增发、并购发展、价值发现、股权激励等几个方面的好处，并且，对想要登陆A股的企业而言，也有很大的促进作用，何劲松打了个比方：“如果说IPO上市是进入大学的话，新三板挂牌可以视为大学预科。”

例如，体育之窗（834358.OC）董事会秘书华观发就分享了公司自身经历，表示挂牌新三板后，企业更加轻松地获得了银行授信。

同时，熊剑亦对新三板企业充满了信心，其表示，截至目前，蓝色光标在新三板参控股企业已达九家，这些企业可以密切配合集团长期战略发展，构成蓝色光标的“护城河”。

并购重组成就全新机遇

成功挂牌新三板，意味着企业的信息披露更加公开及时、企业的规范性发展得到了认可，这就为之参与并购重组提供了更大的机遇。

硅谷天堂（833044.OC）董事总经理高杰表示，新三板许多企业潜力巨大，可以从增长率、产品状况、产业整合机会等方面评估其并购价值。高杰同时补充，当然也可以关注部分成长性有限，但具备一些难以替代的特点，比如拥有核心的能力、资源的企业。

东北证券（000686.SZ）股转业务总部董事总经理何宇则同样强调，除了高成长、低估值的企业之外，有着IPO转板或者重组概念的股票更受投资者青睐。

值得注意的是，新三板并购也并非简单的单向选择，狮华股份（837778.OC）董事长章诚爽即强调，在选择股东伙伴时，也需要详细了解其公司资质如何，毕竟“质要相同、道才能相同”。

此外，新三板之间及新三板反向入股、并购A股公司的例子也时有发生，据何劲松介绍，和君商学（831930.OC）就于2015年实现了对汇冠股份（300282.SZ）的控股。

融资还需企业“自身硬”

一个不可否认的事实是，资本寒冬下，企业融资难度的确提高了许多，但“打铁还需自身硬”却是与会嘉宾的共识。

联讯证券（830899.OC）董事总经理段丽云表示，如果企业没有一个很好的发展目标，没有很好的对未来战略的规划，公司治理结构不够完善，以及产品、技术等方面都没有足够强的实力，想从资本市场拿到钱的确是比较难的一件事情。

对此，广厦网络（430128.OC）董事总经理李壮总结了一句话：“心态决定命运、实力决定尊严”。其解释，广厦网络挂牌新三板的第一目的还是规范发展，并没有刻意追求融资，毕竟“规范运营也是一种生产力”；而近年来一直苦练内功，内生增长迅速，在资本严冬下，同样得到了投资人的肯定。

当然，所谓“酒香也怕巷子深”，随锐科技（835990.OC）合伙人兼董事会投资委员会主席李福兴强调，企业在经营层面取得出色成绩的同时，对自身业务、战略的梳理也要清晰，毕竟投资人最忌讳的就是风险，而风险就是“不确定性”，就是“看不懂”。



上图为野马财经创始人 李晓晔

总体而言，正如野马财经创始人李晓晔所说，虽然目前新三板仍然处于发展阶段，但随着制度的不断完善、各方的不断努力，未来新三板会成为全球最大的市场，二三年后市场会活跃起来，我们对新三板市场的未来十分看好。