环球网携环球风尚盛典风尚领秀、风尚榜样等登陆纽约时代广场

北京2016年12月23日电 /美通社/ -- 近日，由人民网、环球时报、环球网和《环球TIME》新闻客户端主办、环球网承办的2016环球风尚年度盛典圆满落幕。为了感召更多的人践行公益，环球网(www.huanqiu.com)携杨澜、陆川、潘晓婷、高敏、许飞等“风尚领秀”人物，Silk植朴磨坊、德国宝沃汽车等风尚企业，“BiangBiangDe”、“新疆哈密维吾尔族刺绣传承与发扬”等“风尚榜样”以及风尚众誉企业和公益伙伴，集体登陆美国纽约时代广场，持续传递时尚和公益的跨界力量。

2016环球风尚年度盛典以“减·益世界”为主题，邀请公益和时尚领域的专家、名人、明星、企业家、媒体人士等五百名嘉宾齐聚一堂，共同倡导和践行“环球风尚”理念。被授予“风尚领秀”人物的杨澜女士表示：“2016年是非常值得纪念的一年，慈善法成立。做公益的时候，心里非常踏实。”

盛典现场，由“风尚领秀”人物揭晓了包括“今日头条寻人”、“中国儿童失踪预警平台”、“动物不是我们的娱乐对象”、“众爱慈善商店”、“新疆哈密维吾尔族刺绣传承与发扬”、“母亲水窖”公益项目，“停止购买象牙”、“圆满假期”、“再不拍，我们就长大了”公益活动，“BiangBiangDe”公益纪录片在内的十大“风尚榜样”。“自救防火墙”、“好校长成长计划”、“天使国际艺术教育”、“儿童快乐家园”公益项目，“帐篷学校”、“美丽公约”公益活动，被授予“风尚潜力奖”。这些公益项目为时尚与公益的跨界融合提供了有价值的借鉴和参考。作为“BiangBiangDe”公益纪录片的出品人，身份多元的柯蓝女士表示：“我一直觉得公益不单单是为了公众的利益，更为了自己，希望我年富力强的时候多做一些，等我退休了以后，我会有一个健康的社会。”

此外，积极践行公益的企业也成为2016环球风尚年度盛典的一大看点。Silk植朴磨坊获颁“风尚公益创新奖”，德国宝沃汽车获颁“风尚进取奖”。咪咕文化科技有限公司、I Do基金、玫琳凯、立国集团、贵州习酒、茅台蓝、北京实力电传文化发展股份公司、石药集团、立邦、映客直播获得“风尚众誉奖”。这些公益企业在注重自身发展的同时，心怀善念，勇担责任，用实际行动关爱他人、回报社会。

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本次盛典活动指定用车由德国宝沃汽车提供。

特别鸣谢北京薇琳医美、SCHIESSER德国舒雅、英格蜜儿、俏十岁、隆庆祥、丽思卡尔顿酒店、极图科技（Upano）、人济万怡酒店、易捷卓玛泉等公益伙伴，手机直播独家战略合作伙伴映客直播，网络视频直播合作媒体优酷VR，中国网、中国日报网、央视网、中青网、中国台湾网、央广网、光明网、海外网、中华网、新浪公益、搜狐、网易、凤凰公益、瑞丽网、爱丽时尚网、善达网等重点合作媒体，搜狐新闻、zaker、畅读、今日头条、一点资讯、唔哩等合作客户端对2016环球风尚年度盛典的大力支持。

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