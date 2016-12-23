住百家联合创始人兼COO邹鑫：顺应趋势，把握本质

北京2016年12月23日电 /美通社/ -- 2016年12月15日，由执惠主办、左驭资本及淳时资本协办的《2016中国旅游大消费年度峰会》在北京隆重举行。本次峰会堪称年末规模最为盛大的旅游行业峰会，现场汇集了1200多名旅游业内人士、投资人及数十家主流媒体。在本次峰会上，围绕“蛰·变 -- 价值回归”的主题，与会嘉宾展开了丰富而深刻的探讨和碰撞。

住百家联合创始人兼COO邹鑫在会上发表了主题演讲《顺应趋势，把握本质》。邹鑫先生曾在百度拥有8年互联网线上线下运营经验及6年以上业务团队管理经验，并担任核心产品线负责人负责运营百度系移动分发产品、百度地图等超千万用户量级产品。

以下内容由执惠根据现场演讲及录音整理而成：

各位旅游行业的同仁，大家好。今天想简单地跟大家分享一下住百家作为一个出境游服务商，在出境游的住宿服务平台上观察到的两个比较大的趋势，以及我们应该怎么去把握这些趋势。站在住百家的角度，我们有自己的一些思考和分析，也想分享给大家，大家可以参考。

出境游领域的发展有哪些机会呢？出境游始终保持非常高速增长态势，通过很多数据，我们可以看到在未来的五年，我们非常有信心，出境游的领域还有更大的增长和红利。

在出境游当中自由行是第一个最大的特征，也就是说出境自由行的占比高居不下，自己支配的旅游有更强烈的需求。出境的结伴出行占到87%，希望能够在有限的假期里带自己的家人、朋友一起出行，这是第一个大的特征。

第二个大的特征，他们更愿意在同样的地点多待几天。相对应地，为什么我们中国出境游的发展会这么迅猛呢？其实背后还有一个大的趋势就是消费升级，我们也分析一下消费升级背后的原因和用户的一些消费特征。中国拥有全球最大地中产阶级群体，不管数量还是财富的总值都远远超过第二名美国。同时，中国有一个高速增长的趋势 -- 这个人群在以每年24.6%的速度高速增长，所以背后是巨大的推动力。

这些用户的特征都有哪些呢？我们总结有几点，第一，人群消费非常高，我们了解到出境游的用户，大家不管从订单的单价来说，还是人均消费来说都是非常高的。我们分析发现，在出境游的用户当中，选择四钻或五钻以上服务的人群占比非常大，超过70%。同时，这些用户还有个性诉求，比如对于品牌，对于他们能够信赖的平台，他们更愿意支付更高的价格。

还有提醒大家的是，我们发现有更多的用户，他们会选择通过一些社群、兴趣维度，或者结合到海外高品质的商品服务等综合行为来匹配他的旅行。消费升级背后这几点是值得我们关注的，应该围绕这样的用户特征想更多的办法。

说到刚才的这两个大的趋势，我们能够感觉到有很大的机遇，值得我们去把握，我们看到行业同仁也有自己的一些看法，整个市场中有各种各样的模式帮助不同的用户群体来解决用户的痛点。站在住百家的角度，我们更倾向于通过另外一个独特的视角来看这个事情，我们认为更多的应该是回归商业的本质，去思考用户需要什么，应该用什么样的方式解决他们的需求。

住百家从2012年创立之初建立起来一套非常严格的品控体系，来保证供给侧的资源品质，确保用户的安全。同时通过展现给用户的实景3D，让用户了解非标住宿是什么样的体验，实际是什么样的情况，这些都通过精细化的运营放在住百家的平台上。除此之外，住百家还提供了一站式的高效预订服务，和其他的比如像C2C的平台不一样的是不需要用户做过多的沟通，可以一站式地去预订他想要的房子。

中文的支持确保了中国用户到海外体验个性化、差异化的住宿和服务的时候，能够有更好更安心的综合保障，所以住百家把房子和服务综合起来放在这样一个平台上，来为用户提供一个所见即所得，而且高效、有保障的一套出境游的高品质深度游的方案。住百家为什么会制定这样一套商业模式呢？我们是这样理解的，不管我们的商业模式有多大的变化，或者迭代发展，不管我们面临什么样的机遇和挑战，我们始终会铭记的是商业的本质实际上是为了解决用户利益和用户体验问题。在用户利益角度上，一方面用户的利益就是性价比，就是省钱。首先共享经济为基础，非标住宿相对于酒店在性价比和差异化上有非常大的优势，比如我们在巴黎凯旋门附近的一个优雅公寓，人均400人民币一晚，性价比有巨大的优势。第二，我们还会匹配共享经济，除了提供非常独特的、非常接近当地化的、接近个性化需求的房子外，还有相应的一整套服务，这些服务很多都是低成本的，很多甚至是免费的。

用户的体验方面呢？用户体验具有更大的差异化和优势，首先在用户的体验上面，住百家比较强调品质，我们追求的是满足用户品质游的需求，结合国人的审美，我们提供高品质的供给侧资源，并结合了一站式的支持服务，我们提供的在线25万套房源经过了70多项品控要求。在住百家的平台上，不需要有过多的沟通就可以高效一站式地预订，住百家的平台上不需要做自己一家人或者朋友的翻译，可以更省心地和大家一起充分利用时间，可以高效、高品质地体验服务。

同时，我刚才提到的几个比较有特点的共享经济的优势是，首先共享经济可以提供给我们更多的更快速、高品质、低成本的个性化房源，同时住百家还利用众包的形式，将当地的华人资源整合起来，用他们的闲余时间帮助用户解决一些实际的问题。住百家2014年开始建立完整的社群体系，两千旅行达人的社群，可以更好地利用自己的兴趣帮助用户分享经济，给他们更多的决策支撑。住百家一直追求“中国的精品超市”这样的体验，类似于精品超市的体验里面用户不需要考虑更多的语言问题，不需要考虑商品的质量问题，而且有任何问题和困难可以随时找服务人员进行沟通解决。

综合刚才我提到的，我们在货币成本上、机遇成本上，都充分地考虑了用户的需求，因此我们可以更好地来实现交易，值得用户信赖，值得用户在未来不断地选择、不断地接受这样的新的旅行方式。

住百家采用的这一套“C2B2C”的模式，专注于服务中国用户，提供一个高品质、深度游的平台，可以更好地解决用户的利益问题，帮他们节省成本，可以更高效、更好的提供一整套个性化差异的服务。同时，我们可以确保用户的体验，让用户的利益和用户的体验都能够得到很好的满足，所以这也是为什么之前我们的朋友如果关心住百家的话，可以看到我们商业模式前一阵刚刚纳入美国顶级商学院经典案例。另外一个方面，同行业当中，同行MVB为提出新的战略转型，在不断地肯定住百家从创业之初到现在的历程。我们觉得除了顺势而为以外，我们应该更冷静地去洞察商业的本质，把握商业的本质，解决用户的痛点，为用户创造价值，谢谢大家。