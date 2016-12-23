共享经济改变出行方式 PonyCar分时租赁汽车立足深圳市场

广州和深圳2016年12月23日电 /美通社/ -- 在互联网的驱动下，“共享经济”正成为时下最受追捧的理念。在出行领域，分时租赁是当下最具活力的共享经济模式。如果说分时租赁单车是城市骑行者的最爱，那么面对大城市买车难、养车难、停车难的“三难”问题，分时租赁汽车便是用车人的福音。



PonyCar分时租赁汽车立足深圳市场

由乐在途中推出的PonyCar自上个月20日正式在深圳投入运营以来，迅速受到都市白领人群欢迎。目前已在深圳众多知名企业、园区、商业购物中心设网点提供服务。近日，PonyCar进军广州大学城及深圳大学城，开拓校园场景分时租赁市场，同时还与深圳各大孵化器达成战略合作关系，打造“联合办公+共享出行”模式。

未来用户能在500米内找到停车点

早在2014年7月，国务院办公厅便在《以关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》中强调，要在个人使用新能源汽车领域，探索分时租赁、车辆共享、整车租赁以及按揭购买新能源汽车等创新模式。PonyCar的切入点就是电动汽车分时租赁，专注新能源汽车共享经济领域，致力于为用户提供环保、便捷、舒适的智能出行服务。

和所有大城市一样，深圳也存在买车、养车、停车成本越来越高的问题。单从买车看，深圳在2014年年底开始实施车辆限购令，每年控制汽车增量，车牌必须通过摇号或竞价获得。以最近的一次普通小汽车增量指标摇号为例，在11月28日的摇号中，近60万人争夺2933个个人指标，中标率仅为0.49%。

PonyCar“分时租赁”模式与共享单车类似：平台投放车辆，用户只需要通过手机app或公众号寻找附近的可租车辆，预订使用后即可解锁汽车，并按分钟租用。这为深圳市民提供了一种介于公共交通与出租车之间的全新的、清洁高效的出行方式。据PonyCar 联合创始人林钟杰介绍，用户在任意网点借的车可在任意网点归还，目前PonyCar在深圳南山区设有8个网点，分别是讯美科技大厦、五洲医院、生态科技港、聚电车间、深圳湾春茧体育馆、松日鼎盛、南山智园等，共投放117辆车。未来一个月，PonyCar还将在整个深圳地区投放车辆300台，覆盖南山、福田、罗湖、宝安等区域，并大力建设站点，争取将来做到每个用户500米内都有停车站点。

资源强强联合 实现“停车+充电”一体化运营

目前，PonyCar已与蜜蜂停车、ETCP、PP停车等合作，范围覆盖海岸城、香蜜湖、大梅沙、国贸等深圳全市200多个停车点，用户用车结束后只需把车停在这些停车点即可免费停车，停车费用将由PonyCar与网点统一结算。

考虑到电动车动力续航问题，PonyCar已与国内最大的电动汽车充电网络运营商深圳市聚电网络科技有限公司达成战略合作，充电网点遍布全城，让用户用车无充电之忧。

未来，PonyCar计划与更多停车场运营商与充电设施运营商开展战略合作，促进停车充电一体化进程，破解停车、充电难题，PonyCar用户平台也将上线寻找桩充电应用功能，全方面、多角度提升用户体验。

计费更加实惠 提供贴心增值服务

对于消费者普遍关注的费用问题，林钟杰介绍说，PonyCar按照里程+时间计费，0.5元/公里＋0.1元/分钟，“比如从南山科技园到龙岗双龙，路程约40公里，驾驶时长约1小时，仅需26元，远远低于网约车甚至自驾。而且24小时内，用车费用120元封顶。体验过共享汽车的市民普遍表示，在目前的汽车分时租赁市场上，PonyCar的计费最为实惠。”

PonyCar还为用户提供贴心的增值服务，在车内配备了A5大小的文件袋（内含行驶证、车钥匙、用车指南、停车卡等）、纸巾、雨伞、充电宝及手机支架、用车三件套等，用户可实现“拎包上车”。

目前，中国“有本无车”的人日益增多。公安部交管局数据显示，截至2016年9月，中国私家车保有量超过1.4亿辆，但机动车驾照持有人数高达3.5亿人。这意味着有超过2亿的驾照持有人有自驾需求却没有车开，因此，汽车分时租赁是蕴藏巨大潜力的市场。另一方面，国家和各地大力推广新能源汽车，新能源汽车分时租赁平台也由此获得了政策红利，更具发展动力。