明后两年房地产政策趋稳 房地产税短期不会出台

北京2016年12月23日电 /美通社/ -- 12月21日至22日，由房讯网发起并联合全联房地产商会共同主办的“中国写字楼综合体发展论坛第十三届年会”在北京富力万丽酒店举行。本届论坛主题为“困境与路径：商办地产下半场”。



活动现场高朋满座

北京师范大学金融研究中心主任钟伟、全联房地产商会秘书长钟彬、常务副秘书长赵正挺、全联房地产商会副监事长孟繁军、北京市通州区投资促进局副局长陈勇、中关村东城园管理委员会副主任蔡勇、当代置业执行董事兼首席技术官陈音、中粮置地北京公司总经理周鹏、仲量联行华北区董事总经理张莹、空间家有限公司创始人兼CEO轷震宇、北京兰格加华置业有限公司副总经理庄捷、五矿产业园公司副总经理赵锦明、中粮广场有限公司总经理孙天立、中粮置地广场总经理张大全、北京米兰之窗节能建材有限公司董事长马俊清、誉翔安地产合伙人王珂、优客工场执行总经理王浩、北京金丰科华房地产开发有限公司总经理张毅、达美资产管理有限公司总经理吕丽华、电子城集团副总裁张南、北京开宝投资管理有限公司副总经理孙健、华高莱斯国际地产顾问公司董事兼高级策划总监龚慧娴、高力国际华北区办公楼服务部董事周晓骏骅、深圳诚品地产有限公司董事总经理罗雷、香港侨福建设集团主席助理丁宁、富华置地市场营销中心总监江树生、汉富不动产基金执行合伙人杨彬、全联房地产商会写字楼分会秘书长刘凯等地产界、金融界、学术界及互联网界专家、政商学届精英及新闻媒体超过600位嘉宾出席。



多位专家学者畅谈商办地产市场

论坛通过主题演讲和圆桌对话形式畅谈商办地产下半场，协会领导、顶级专家和行业大腕，分别从宏观、政策、市场、企业各方面进行解读，就宏观经济形势与房地产市场、产城融合新路径、商办地产大数据分析、联合办公创新模式、生态办公体系的构建、商办地产未来发展路径等热点话题进行观点碰撞和现场讨论。

北京师范大学金融研究中心主任、平安证券首席经济学家钟伟在题为“投什么？避什么？2017年投资逻辑与布局”的开幕演讲中，逐一分析股票、债券、商品、黄金、房地产投资走势。钟伟表示对中国经济特别是楼市“不觉得有什么风险”，并指出在房地产策略方面，第一要考虑坚守一线，因为库存去化的压力主要是三四线。第二是仔细去斟酌哪些区域市场有机会。第三要降低保障房的期待，相信现在一年一万亿的保障房投资不会维持很长时间，最多维持两年会退出。

全联房地产商会秘书长钟彬在演讲中指出，房地产行业面临的最大的变化，是产业化、金融化、绿碳化、信息化、国际化趋势。房地产的转型升级，要关注前端，就是投资，关注消费，关键是标准化、规模化。钟彬表示，房地产行业的创新组合，产品市场是轻与重的结合，轻是互联网+服务，重是空间+地产+产业；金融市场是资金和资本的结合；跨界是产业和地产、内容的结合；市场是线上和线下的结合。

全联房地产商会常务副秘书长赵正挺在发言中表示，2017年国家仍会加大对重点城市的调控力度，货币政策和楼市调控政策都将会使房地产市场，包括销售和投资，面临一定下行压力。赵正挺认为写字楼综合体领域要把现有的以增量为主的发展模式开始转变为存、增量并重。城市更新已成为新一轮城市建设和发展的有力抓手，城市产业的升级转型将以大数据为依托成为探索城市未来基因，构建城市可持续性发展框架的必经之路。

全联房地产商会写字楼分会秘书长、房讯网董事长刘凯发言中提到，目前商办地产行业竞争加剧，泡沫声起，调控来临，困境与路径的选择摆在所有从业者眼前。刘凯强调寻找商办地产下半场转型升级路径应关注两个关键词，第一，毫不妥协的对产品和服务进行转型升级，与用户一起创造趋势；第二，毫不妥协的对产品和服务进行自我颠覆，与用户一起重构价值。

空间家有限公司创始人、CEO 轷震宇在随后的演讲中表示，打通空间上网的“信息孤岛”依然是商办地产去化的核心痛点。空间家所做的事就是打通企业与空间的连接，以用户大数据和资源大数据，构建开放平台，实现供需交互、交易、交付。

当代置业执行董事兼首席技术官、《商业办公建筑技术导则》课题组负责人陈音在论坛上发布了《商业办公建筑建设与运营技术导则》课题研究报告。陈音表示，通过前期调研、标准研究、修订审议、多轮研讨，组织行业规划设计、建筑施工、建筑部品、物业管理、顾问咨询等方面的专家以及开发商、代理商超过100位专业人士共同参与研究，在专业性、科学性、系统性和可操作性方面均完成了技术导则的前期编制工作。

中国五矿集团五矿产业园公司副总经理赵锦明则在会议上指出，产业地产的经济效益不仅体现在经济周期的对冲机制和稳定期，还能成为优质土地、优惠政策、中周期利润、相关业务的重要来源。对于产业地产开发运营，第一个要把握趋势，趋势就是政策；第二就是要满足政府、客户的需求；第三，强化能力；第四，整合借力，强化借势。

优客工场执行总经理王浩认为联合办公主要看“数量、装修、服务、智能化、平台化、社群化”。王浩介绍，优客工场将自己定义为“创业加速器”、“创业助推器”，致力于打造全要素、社区化的联合办公空间，努力建设一个“不让创业者为工作之外的琐事烦心”的办公社区。

誉翔安地产合伙人王珂表示，商办物业复杂程度很高，办法数据技术可以帮助我们把看起来复杂、不透明的，原来靠直觉的东西无限地可视化。

北京米兰之窗节能建材有限公司董事长马俊清发表演讲，分享“如何打造舒适健康的办公空间”理念。马俊清认为，好的房子好的办公空间就是能够保证有新鲜空气，并且它的PM2.5的值在20以下甚至更少。而门窗科技是其中重要的一环，潜力巨大。

当天上午进行的圆桌讨论环节由经略天则启园冠名，特约北京兰格加华置业有限公司副总经理庄捷主持，就“新城孕育新梦想，产城融合新路径”等话题进行了热烈讨论和观点交锋。

当天下午进行的第一场圆桌对话环节由中粮置地广场冠名，特邀达美资产管理有限公司总经理吕丽华主持，就“办公生态体系的构建--以供给-策动变局”等话题进行了热烈讨论和观点交锋。

当天下午进行的第二场圆桌对话，特邀北京金丰科华房地产开发有限公司总经理张毅主持，就“向左走？向右走？--商办地产未来发展之辩”等话题进行了热烈讨论和观点交锋。

在中国写字楼综合体发展论坛年会上，还隆重举行了全联房地产商会写字楼分会年会暨第十三届中国地产金厦奖颁奖典礼，同时公布了第十三届中国地产金厦奖获奖楼盘、企业、人物名单。目前，已吸引了1000家开发商积极参与，210万网民踊跃投票，盛况空前，好评如潮。公信力、影响力、权威性在逐年增强，现已形成“GOLDEN BUILDING AWARD FOR REAL ESTATE OF CHINA中国地产金厦奖”知名活动品牌。

值得一提的是，当天下午还举行了“房讯商学院”启动仪式。房讯商学院是培养房地产及相关产业链条管理者的学院，定位于“分享案例、研讨模式、培养人才、行业交流”，以“知止而行”为办学理念。由100多名房地产及相关产业一线企业家、操盘手担任讲师，分享商业地产、写字楼与综合体、产业园和商务区、联合办公、地产金融、养老地产、建材部品、房地产服务模式等领域典型案例与创新模式。