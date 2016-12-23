十大名岛 — 涠洲岛的美丽新篇章

中国北海2016年12月23日电 /美通社/ -- “我们将积极响应北海市政府的号召，紧紧围绕‘美丽乡村’建设，促进旅游与农业、旅游与民俗文化、各美丽乡村融合发展。” 颐居美丽乡村CEO刘刚说道。12月23日，广西北海市涠洲岛美丽乡村项目正式签约。



签约仪式现场

大数据推动全域旅游发展

早在今年9月，北海市委、市政府提出实施全域旅游城市建设大会战，以及双核两翼的发展布局，作为“双核”之一的涠洲岛，经过多年的发展和积淀，旅游产业已达一定规模，如何实现旅游产业跨越式发展，旅游经济突破性增长，是目前涠洲岛首要解决的问题。以往涠洲岛旅游产业主要依赖自有的资源禀赋和历史积淀，吸引外来游客，而这样的“靠天吃饭”模式，对于涠洲岛旅游经济发展增速提升有限。

而涠洲岛旅游与颐居美丽乡村大数据平台的结合，则是对本地资源与旅游消费的突破性升级。通过颐居美丽乡村大数据平台，对游客量、游客结构、旅游轨迹、景区偏好、消费偏好等进行采集，再通过后台模型分析与判断，提前挖掘游客需求、完善旅游基础设施建设，提升服务质量以及特色，提升旅游吸引力。

不仅如此，该平台同时包括了预订服务、营销推广、官方信息发布、分销管理等功能，通过线上体验服务引流线下消费，实现“带人进来、带货出去”的功能，以“旅游+互联网”组合协调全域旅游资源，挖掘海岛发展潜力，引导文化旅游产业升级。

涠洲岛乡村 美丽可持续

山峰巍峨林立的圣堂景区、英才辈出的圩仔村、火山与海景交融的鳄鱼山景区……然而在这样的丰富的旅游资源背后，却并没有吸引来大量的游客，反而经济效益不够理想。涠洲岛古村落美景的背后，缺少的是一条完整的可持续发展之路。

“涠洲岛正在探索的，是一条极具推广价值的古村落活态再生新路子。而涠洲岛美丽乡村项目改造计划，并不满足于打造几个零散的明星村落，而是要打造美丽乡村整体示范区。”刘刚如此评价道。

涠洲岛美丽乡村项目计划以“圩仔村“作为示范村，带动涠洲岛“N”个美丽乡村发展。该项目将立足本地村落文化，在保持每个村落特色的前提下，挖掘历史文化内涵，将分散的旅游文化、民宿资源进行重新整合和升级，以此带动涠洲岛乃至北海市经济转型、提升整个城市的吸引力、消费力以及知名度。

出席此次签约仪式的有涠洲岛旅游区党工委书记、管委会主任林德光，北海市“乡村办”常务副主任韦克天，北海市旅发委副调研员韩云飞等政府领导及颐高集团董事长翁南道、颐高集团副总裁孙力、颐高集团投资部总经理陈教敏、颐居美丽乡村CEO刘刚等。