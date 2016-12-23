恒洁卫浴以全新品牌形象开启新蓝图

中国佛山2016年12月23日电 /美通社/ -- 对恒洁卫浴而言，12月18日-19日举行的2017年度经销商峰会不只是合作伙伴的年度聚会，更是其揭幕卫浴事业新蓝图的重要时刻。

在以“持恒志·晋新阶”为主题的峰会上，500多名来自全国各地的经销商现场见证了恒洁卫浴发布全新的品牌形象。“持恒志”代表着恒洁卫浴将秉持“恒于心·专于质”的品牌主张，“晋新阶”则代表着恒洁卫浴定下更高的发展目标，向中国本土卫浴第一品牌迈进。



来自全国各地的经销商见证恒洁卫浴全新品牌形象发布

品牌形象升级，更好地服务消费者

恒洁卫浴全新品牌形象的亮相是此次大会的重磅内容。与沿用多年的品牌形象相比，全新设计的品牌形象一方面延续了恒洁卫浴原有的品牌基因及大气、专注、专业的品牌气质，另一方面更契合国际主流审美，具有时代气息，同时更优雅、大气，识别度更强，能更好地与新生代主流消费群体沟通。随着全新品牌形象的推出，恒洁卫浴全国专卖店、与消费者沟通的各个平台，以及针对新生代主流消费群的沟通方式等，都将迎来升级变化。



恒洁卫浴全新品牌形象亮相2017年度经销商峰会

此次品牌形象升级，也是恒洁卫浴布局未来的重要一步。2015年12月，上海恒洁卫浴有限公司正式成立，标志着恒洁卫浴进入新的发展阶段。2016年，恒洁卫浴组建起包括总裁郑灵光、高级市场副总裁阮伟华等在内的具有国际化背景的高管团队，为企业引入了更专业的管理方式和国际化视野。

中国民族卫浴经过30年的发展，砸广告、拼价格的阶段已经过去，进入以品牌和产品取胜的时代，全面与国际接轨。恒洁卫浴经过18年的市场磨砺，不断提升产品品质和进行技术升级，成为中国卫浴行业的领军企业。品牌形象升级，体现了恒洁卫浴追求不断创新与进步，力争取得更大的品牌影响力，继续为消费者提供高品质产品，成为消费者品质生活的一部分。

坚持专注理念，做最好品质的中国卫浴

随着“建设质量强国、制造强国”成为“十三五”时期的重要战略部署和重大任务目标，我国制造业企业纷纷推进质量品牌建设，积极响应质量强国战略，以高品质的产品满足人们多样、升级、提质的消费需求。恒洁卫浴董事长谢伟藩表示，坚持专注的理念，做最好品质的中国卫浴，是恒洁卫浴的志向，也是永远不会改变的初衷。

在过去的一年，恒洁卫浴组建了具有国际化背景的管理团队，构建了专业化的管理体系；零售渠道管理进一步深化，工程、家装、电商等营销渠道加速扩展；产品实力大大加强，在业内开智能坐便器6年质保先河，引领行业风向；终端门店形象进一步提升，为消费者提供良好的购物体验。基于这些努力，恒洁卫浴的经营业绩在2016年度继续保持高速增长。

2017年，公司将再上新台阶。恒洁卫浴总裁郑灵光致辞时表示，品牌在不同发展阶段有不同的责任和使命。恒洁人过去18年的勤奋与付出，奠定了恒洁卫浴在今日中国卫浴行业的领军地位。面对未来的中国乃至国际卫浴市场，恒洁卫浴将以消费者为中心，藉品牌形象全新升级之机，持续创新，进一步拓宽渠道，向消费者提供更多的品质产品，继续向中国本土卫浴第一品牌大步迈进。