希伯伦科技完成首次公开募股（IPO）

公司股票将于12月27日起在纳斯达克资本市场使用代码“HEBT”开始交易

中国温州2016年12月24日电 /美通社/ -- 希伯伦科技有限公司，一家专注于为生物医药，食品饮料等行业提供工艺管道系统及洁净工业设备的设计研发，制造，定制安装及维修维护等全面解决方案供应商，今天宣布其以每股发行价4.00 美元的价格完成共计2,695,442股普通流通股的首次公开募股（IPO）。其股票以“HEBT”为交易代码将于美国东部时间12月27日在纳斯达克资本市场开始交易。

美国券商 Spartan Securities Group, Ltd. 担任此次公开募股的独家承销商。

有关希伯伦科技有限公司注册上市的申请书已经提交给美国证券交易委员会，并被宣布生效。本新闻稿仅供参考，并不构成在美国或任何其他司法权区提呈出售建议或者招揽购买任何证券的建议，倘根据任何该等司法权区的证券法未进行登记或批准而于上述地区进行该建议、招揽或发售即属违法。

这次发行是仅以招股说明书的形式发行的。最终版的招股发行书可以通过 Spartan Securities Group， Ltd. 索取。平信邮件地址为：15500 Roosevelt Blvd, Suite 303, Clearwater, Florida 33760. 英文查询也可通过电邮 micah@spartansecurities.com 或致电+1 (727)-502-0508联系 Micah Eldred, CEO； 中文查询可以通过电邮 jliu@spartansecurities.com 联系刘金龙先生。

关于希伯伦科技有限公司

希伯伦科技有限公司最早成立于2005年1月，总部位于中国浙江省的温州市，是一家专注于为生物医药、食品饮料等行业提供高度专业化的工艺管道系统及洁净工业设备的研发、生产及咨询，设计安装，售后服务，维修维护等全面解决方案供应商。

前瞻性声明

本新闻稿中有关希伯伦科技的未来预期、计划和前景展望的陈述构成前瞻性声明。受各种因素的影响，实际结果可能与历史结果或这些前瞻性声明中表述的内容有重大出入。这些因素包括但不限于能否筹集更多资金、能否维持和发展业务、经营业绩的变动、能否维护和提升品牌形象、开发和推出新的产品与服务、能否成功将并购的企业、技术和资产整合进其软件及服务组合中、营销及其它业务发展计划、行业竞争、一般政府监管、经济环境、对关键人才的依赖、能否吸引、聘用和留住能够满足客户要求的技术型人才以及能否保护知识产权相关的风险和不确定性。我们敦促投资者登陆美国证券交易委员会网站查阅公司相关报告以获取其他可能影响公司未来运营结果的因素。

详情请联系：

公司联系人：

陈英平

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投资者关系联系人：

Tony Tian, CFA

Weitian Group LLC

电邮：tony.tian@weitian-ir.com

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