2017年 致和我们在一起的读者

在《飘》（玛格丽特·米切尔；1900—1949）的结尾，白瑞德说了这样一段话：“我从来不是那样的人，不能耐心地拾起一篇碎片，把它们凑合在一起，然后对自己说，这个修补好了的东西和过去完全一样。一件东西破碎了就是破碎了——我宁愿记住它最好时的模样，而不是把它修补好，然后终生看着那些碎了的地方。”

2016年消失，2017年的门已经打开，然而，我们是继续身处在一个“最好模样”的时光里，还是只能“终生看着那些碎了的地方”？

过去一年，我们见证了无数的平媒同行，被自媒体冲溃掉最后一道防线，所剩的，也大多奄奄一息。

如果说，在企业界有所谓实体经济和虚体经济，那么在整个传媒行业，以电视、报纸、杂志为代表的业态就是实体经济，而自媒体则属于虚拟经济。然而，虚拟经济与实体经济的关系，有说“融合”，其实是一个美丽的谎言，事实完全是零和博弈——很简单，实体经济要么彻底变“虚”，要想半实半虚，几无可能。因为这是一个碎片高发的时代。

去年，我们尝试做“《经理人》+”的战略，我们通过“中国CEO年会”这一中国高端经济与管理论坛的品牌和“隐形冠军”在华机构合作，成功举办了年度盛会；同时，我们也应经济与管理环境的变化，通过强化银行、保险、互联网金融、创业创新等内容创新，提升、整合了我们的新的阅读群体；另外，我们还为部分商业协会、集团公司推出定制期刊，将行业、企业的形象、内容输出到公开发行领域，探索出一个出版资源+社会资源开放的新模式。

幸运的是，在大多数平媒，尤其是杂志停刊、消失的碎片时期，我们的杂志却在邮发渠道上实现接近12%的增长率。邮发渠道是反映读者对我们内容主动买单的重要指标。我们由衷感谢读者对我们过去一年的认可、支持。

2017年，我们将继续执行 “《经理人》+”战略，用更开放心态加大与企业、机构、读者、社会资源的合作共赢。我们不忘初心。这个初心就是——我们坚持做内容的发掘者、贡献者。我们相信，哪怕2017年还是一地碎片，只要拥有读者就拥有一切。

实体型传媒将进入一个后整合时代。《经理人》走过了28年，还将迎来一个新的28年！