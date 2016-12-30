妈妈社区全新升级，更贴近新生代妈妈人群

南京2016年12月30日电 /美通社/ -- 目前80末90后的妈妈已经成为妈妈人群的主力军。他们不仅需要产品功能完备，更加强调个性化风格。作为育儿网旗下的母婴社交平台，妈妈社区app注重为年轻辣妈提供基于同龄、同城和兴趣爱好的互动交流平台。日前，妈妈社区app全新升级，升级后的妈妈社区app无论在UI风格还是功能上，贴合新一代妈妈人群喜好偏向，风格简洁清新。

UI界面全新升级 清新软萌直击人心

全新升级的妈妈社区统一采用彩铅色彩，覆盖整体功能图标以及底部导航。图标采用各功能最形象的标识，易于识别和记忆。色系淡雅，营造温暖与轻松的氛围。更配合新年气氛，为用户定制开机新年动画，动画形象以火柴人为原型，与app内其它图标做互动，不时跳跃在图标之间，呈现人物内置屏幕的错觉，让人耳目一新。最后火柴人以打破原有版本界面，展现出全新升级的妈妈社区，并为用户送上2017年新年祝福

配合妈妈社区appUI界面升级的，还有妈妈社区全新软萌吉祥物，粉嫩嫩胖嘟嘟的兔妈妈和兔宝宝会在每个妈妈社区的每个小细节中陪伴用户，顶部下拉栏以及加载处都增加了以兔子为原型的萌宠形象，快速评论表情也变得尤为可爱，不仅贴合主题风格，使用体验也更加顺畅。

新增达人头条 成为达人不是梦

当下，网红盛行网络，越来越多的普通妈妈逐渐从枯燥的柴米油盐生活中脱离而出，通过在网络上分享优质的孕育故事，传播育儿知识而为人熟知，拥有属于自己的粉丝。在妈妈社区中，一直有一群爱自己爱宝宝爱生活的达人妈妈，他们又因各自不同的特点，在妈妈社区中拥有自己的达人标签，如育儿达人、摄影达人、美食达人等10多类达人标签。此次妈妈社区app升级，也充分提高达人权重，加强达人露出，在首页首屏增加达人头条模块。达人头条将为用户不断推荐放送优质原创内容，更显著显示达人标签，用户可以通过关注达人，第一时间获知达人最新动态。同时，用户可以通过完成不同标签所需任务，领取自己的达人勋章，成为达人头条中的一员。

达人头条除了有妈妈社区app中的自有达人活跃外，更邀请知名网红妈妈入驻妈妈社区app，如微博热搜达人-子瑜妈妈、儿科虾米妈咪、育儿漫画echo小茵茵等等，共同分享育儿经，提升达人头条的内容多样性和可看性，由此也吸引更多妈妈加入达人头条，帮助妈妈们学习育儿，提升自我，成为更好的妈妈。

孕育知识全面升级 了解宝宝发育规律

新生代父母在孕育前期缺少一定的理论知识基础。除了寻找专业知识途径零散，网络上的育儿知识质量更是良莠不齐。重磅升级的妈妈社区app，综合新一代母婴用户特点，添加宝宝护理知识版块，一个模块囊括多方位育儿功能。不仅能够记录宝宝成长周期，并且能够对应宝宝出生周期，提供正常的参考数值。同时，列出护理重点及新生儿发育规律，提醒新手妈妈注意事项。从视觉、听觉、语言及动作等多方面解析，推荐更专业的育儿知识。

有孩子的，都上妈妈社区。妈妈社区不仅帮助妈妈们成为更好的妈妈，同时也在不断升级，为妈妈们提供更好的使用体验。妈妈们还在等什么，赶紧升级新版妈妈社区吧！

除了社区类母婴app妈妈社区完成升级，育儿网旗下怀孕必备工具类app -- 孕期提醒也推出了6.1升级版本，新版本孕期提醒添加了更多小工具，对孕期必备的产检时间表、能不能吃、B超解读、体重记录、胎动计数等工具，进行了新一轮丰富与整合，给孕妈人群带来全新体验。