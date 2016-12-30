奥巴马正式签署批准《项目集管理改进与责任法案》

旨在改进联邦政府项目管理实践与促进相关人才培养

华盛顿2016年12月30日电 /美通社/ -- 美国总统奥巴马已正式签署并批准S.1550《项目集管理改进与责任法案》(Program Management Improvement and Accountability Act, PMIAA) 成为联邦法律，以增强责任制，提升整个联邦政府的项目与项目集管理最佳实践。该法案由项目管理协会（PMI）强力背书，并同时获得了国会参众两院双方的支持，于2016年12月14日由奥巴马总统签署生效。

PMIAA将通过以下四项重要举措对联邦政府项目集管理政策实施改革。

1. 为联邦政府的项目集经理创建一系列正式的工作职位和职业路径。

2. 在整个联邦政府建立基于标准的项目集管理政策。

3. 认可高层支持和参与的重要作用，指定联邦机构的高级官员负责项目集管理政策和战略。

4. 组建跨机构的项目集管理委员会，促进项目集管理成功经验分享。

“奥巴马总统签署该法案让我们非常激动。PMIAA将帮助美国联邦政府使其效率最大化，从而产生更成功的项目集结果并使美国的纳税公民得到最大的价值回报。”PMI总裁兼首席执行官郎马克（Mark A. Langley）说道。

法案提出的改革与PMI会员的建议和研究一致，表明高度重视项目集管理人才发展和标准建立的组织，会得到项目成果的提升，问责制的完善和组织效率的提高。PMI的《职业脉搏调查》还表明，标准化的方法，高管发起人的参与，以及认证专业人士的努力是所有组织实现最高绩效水平的三大基本要素。改进项目集管理也会为组织带来深化合作，改进决策及降低风险等益处。

PMI报告还发现，只有64％的政府战略举措达成了原有目标和商业意图 - 政府机构在项目和项目集上每投入10亿美元，就有1.01亿美元被浪费。采用项目管理和项目集管理最佳实践可提高效率，减少资金浪费。更为重要的是，组织将看到更多的项目按时并在预算内交付，并为干系人（利益相关方）带来预期的价值。