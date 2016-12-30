孕期提醒APP新版上线，满足孕妈多元需求

南京2016年12月30日电 /美通社/ -- 日前，育儿网旗下母婴app孕期提醒经过优化升级，现已全新上线。作为一款怀孕必备的母婴工具类APP，孕期提醒不断满足孕妈人群的多元化需求。相较旧版主打的提醒功能，新版app在工具类型以及其他记录功能上都进行了大幅升级。全新的孕期提醒APP，添加了更多小工具。以孕期工具为例，孕期必备的产检时间表、能不能吃、B超解读、体重记录、胎动计数等工具，进行了新一轮丰富与整合。

胎动计数更加便捷 了解胎儿宫内发育状态

胎动一定程度上反了应胎儿的健康状况，了解胎动可以帮助孕妇了解宫内状况，然而很多妈妈孕期不便经常去医院检测。全新上线的孕期提醒版本，新增胎动计数功能。页面展示丰富，操作简单，只需点击开始记录，便可记录详尽胎动次数。翻阅历史记录更有温馨提示，不用为胎动次数是否正常而发愁。

孕期体重实时记录 添加增长趋势及分析

怀孕期间，不仅要关心胎儿状况，孕妇本身的健康状况尤为重要。新版上线的体重记录除却记录属性以外，更推出孕期体重曲线图。孕妈在记录体重后，可以在曲线图中看出周期内体重增减趋势。系统根据孕前BMI值，以紫色区域为正常浮动参考范围，对比更加直观清晰。温馨提示功能锦上添花，贴心建议控制饮食或增加运动。

解读功能增强 B超单不再是天书

除此之外，B超单解读、症状解读也将为众多孕妈排忧解难。B超单数据复杂，术语专业，普通妈妈不理解在所难免。全新的解读功不仅能通过怀孕周期，列出对应B超指标正常参考范围，更罗列了20余项术语解读，让孕妈不再如读天书。孕妇在怀孕期间会遇到很多不适之处，新增的症状解读能够针对症状解读详情。对于常见症状，页面采用医生问答的形式展现，专家解答让妈妈更安心。

怀孕就用孕期提醒app。孕期提醒的此次升级，不仅整合原有的产检时间表、喝水运动提醒功能，新增的胎动计数、体重管理、B超解读等功能更满足孕妇多元化需求，让孕妈妈们孕期更安心更健康。 2017年孕妇必备的怀孕app，实数孕期提醒app。

除了工具类母婴app孕期提醒完成升级，育儿网旗下妈妈必备的社区类app -- 妈妈社区也全面升级，新版妈妈社区app界面清新软萌直击人心，新增达人头条帮助妈妈自我提升，更全面的孕育知识为妈妈们带去更好孕育体验，是妈妈们手机中不可或缺的app。