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德邦快递公益寄件已达30城市

2016年12月30日 17:02 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年12月30日电 /美通社/ -- 冬天了又购了很多衣物保暖，以前的一些衣服难免用不上了。”、“小区里会有一些回收二手衣物的箱子，但很多时候不知道自己衣物捐出之后，流到了哪里，是否真正有用到受捐人身上。”-- 今年夏天开始，德邦快递联合菜鸟裹裹、壹基金等公益团体，一起发起了可追踪的“一Jian公益”行动，大家用“一件”衣物即可开始做公益，只需要在菜鸟裹裹APP“一键”呼叫快递员上门，德邦快递小哥便可上门揽件。

德邦快递公益寄件已达30城市
德邦快递公益寄件已达30城市

参与公益的市民在寄送德邦快递时，将享受首重1公斤快递免费的待遇。

德邦快递全程参与两个重要环节：第一，捐赠人将衣物捐给公益机构时，由德邦快递上门取件运至公益机构；第二，公益机构对衣物进行消毒处理、分拣后，由德邦快递递送到受捐人、爱心义卖机构等地方。

截止到12月，这项行动已经从刚开始的6个城市，扩展到了30个城市，和德邦快递、菜鸟裹裹合作的公益团体，也从3家新增到了20家。随着越来越多热心人士的加入，让每一个市民做公益更加简单便捷。

公益寄件的30个城市包括：北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、无锡、宁波、苏州、成都、重庆、天津、西安、武汉、长沙、郑州、福州、泉州、厦门、青岛、沈阳、东莞、佛山、温州、金华、济南、大连、石家庄、南昌、合肥。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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