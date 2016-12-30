踏雪加途，首都航空杭州=青岛=温哥华中加航线即日启航

北京2016年12月30日电 /美通社/ -- 2016年12月30日，首都航空JD471/2杭州=青岛=温哥华航线在2017新年到来前正式启航，200名来自杭州、青岛两市及周边城市的旅客利用元旦小长假，跟随首都航空的飞机前往加拿大温哥华，开启北美冰雪跨年之旅。

2016年9月1日，在第三十八届加中贸易理事会年度大会及商务论坛上，因G20访华的加拿大“帅哥”总理贾斯汀·特鲁多(Justin Trudeau)带来多项利好中加两国经济合作及文化交流的国家政策，在特鲁多的见证下，首都航空董事长胥昕与温哥华机场CEO 雷启民(Craig Richmond)签署航线合作协议，杭州=青岛=温哥华中加航线的开通被提上日程。

首都航空与温哥华国际机场紧密协作，相互支持，在半年不到的时间内落实了国际航线开通的各项细节保障工作，首都航空JD471/2杭州=青岛=温哥华航线将由空客A330执飞，每周三班，从“人间天堂”的杭州出发，满载杭州及青岛两地旅客从青岛出境，直飞枫叶之国加拿大，探索别样温哥华。

冬季的加拿大正是冰山运动的天堂，舒适的天气、北美最好的滑雪设施、光芒璀璨的雪山每年都吸引着无数国际游客前往体验。温哥华作为加拿大第三大都会，拥有原生态的自然环境、多元的文化背景的同时，不失大都会的繁华与热情，温哥华常年在各项世界最佳居住城市的调查中名列前茅。

温哥华是加拿大西海岸城市，实际上也是北美地区的一个门户，中加两国之间的客流量可以预期，同时受益于签证放宽和配套服务的提升，更多的中国二线城市中产阶层前往加拿大旅游、留学，首都航空杭州=青岛=温哥华航线在迎合市场走向的周时，满足了旅客直飞的服务需求，并且在2017年元旦前通航，吸引了中加两国三个城市的假期客源，据查询，首都航空杭州=青岛=温哥华航线特惠预售的航班几乎班班满客。

杭州是首都航空航线布局重要的战略基地与交通枢纽，自2014年底首都航空第一条国际航线杭州=冲绳启航后，杭州=马德里航线，杭州=青岛=温哥华航线也陆续开航，2017年首都航空还将开通杭州至葡萄牙里斯本的洲际航线；青岛是山东省经济、文化、旅游名城，也是首都航空未来在华东地区重要的布局点和航线枢纽之一，首都航空已于今年2月份与青岛国际机场集团签订战略合作框架协议，山东省首条直飞澳洲的青岛=墨尔本洲际航线于今年9月顺利开通；通过杭州、青岛这些美丽城市，首都航空未来还将飞往更多的世界旅游目的地。杭州、青岛、温哥华三地机场和首都航空一起为JD471杭州-青岛-温哥华首航的200名旅客准备了“旅游航空”式特色惊喜，是加拿大枫叶饼还是河狸“贝瓦”？赶来祝贺的加拿大驻上海总领事馆总领事艾伟敦先生Mr. Weldon Epp也许会知道。

以覆盖全国旅游城市的航线网络将北京、广州、西安、丽江、三亚、沈阳、南京、海口与杭州、青岛9个基地串联，通过首都航空自营航线中转前往，全部特惠；同时首都航空还为经常往返于中加的旅客推出多次往返专属套票，配合“别样温哥华”个性化旅游产品，以及首都航空“双百亿”感恩促销，首都航空杭州=青岛=温哥华航线打造的北美冰雪跨年之旅确实抓人。

2017年，首都航空又瞄准了里斯本、伦敦、维也纳、悉尼……从美丽城市到精彩世界，即日启航。

首都航空杭州=青岛=温哥华航线时刻表

航班号 班期 航站 起飞 落地 航站 起飞 落地 航站 JD471 每周五 杭州 10:55 12:45 青岛 15:05 10:10 温哥华 JD471 每周三/日 杭州 11:15 13:05 青岛 15:05 10:10 温哥华 JD472 每周三/五/日 温哥华 12:10 17:00+1 青岛 19:05+1 21:00+1 杭州

*以上时刻均为当地时间