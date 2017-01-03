联合利华小行动大不同携手天猫突破创新

用一本“书”开创公益新格局

上海2017年1月3日电 /美通社/ -- 如何做到将公益活动变得有趣并可参与？履行企业社会责任时，怎样才能摆脱“品牌做公益，消费者围观”的模式？“干了这一杯”饮水挑战引起的全民参与公益热，或许提供了一个好的答案。由联合利华小行动大不同和天猫共同发起的这次公益事件，吸引了400万用户参与，高达1365.2万次点赞助力，最终成功为生活缺水地区的人们捐赠了将近40万元的善款。

联合利华小行动大不同携手天猫，用一本改变命运的“书”打造可持续生活理念

此次公益活动的灵感来源于Theresa Dankovich博士那本拯救了6.63亿人生命的“可以喝的书”。这本书不仅能过滤水中的细菌，更承载了安全饮水知识。它的出现，改变了非洲、南美洲等缺水地区人们的命运。

联合利华小行动大不同始终致力于可持续行动计划，并长期关注及搜集世界上的社会创新趣事。而这一本改变命运的“书”正与它的初心相契合。谈及此次活动时，联合利华数字营销总监任远表示，“联合利华小行动大不同一直致力于可持续发展，它不仅仅是简单的环保，而是把可持续的生活理念带给所有的人，饮水健康正是联合利华小行动大不同可持续发展计划中非常重要的一个领域。”因此，联合利华小行动大不同决定将这本“可以喝的书”带到中国，希望能够通过创新的方式让生活在缺水地区的人们喝到更干净的水。

这样的创新想法引起了天猫的兴趣。天猫美妆洗护总经理古迈在采访中表示，“将阅读的书与喝的水结合，做成一本书去帮助人们喝到干净饮水的想法，是一种社会创新。而创新正是长期关注品质、健康和快乐的天猫一直追崇的。”对社会创新和可持续理念的相同追求，促成联合利华小行动大不同与天猫的此次战略合作，共同联手打造了一本“中国版·安全饮水书”。

这本书不仅能够祛除水中细菌，更运用了增强现实（AR）技术带给消费者全新的阅读体验，引发人们对中国饮水安全的关注。这本“中国版·安全饮水书”在联合利华小行动大不同天猫旗舰店的销售金额，还全部捐赠给中国青少年发展基金会。联合利华小行动大不同与天猫通过这一创新消费模式，用不一样的故事引领全新的消费热潮。号召大众关注健康、环保等问题并亲身参与进来，让“可持续发展”成为更生动、有趣、可参与的消费行动。

双城饮水挑战，一场不一样的有爱直播

在消费者心中，可持续发展及公益是两个缺乏趣味，并与生活有一定距离的概念。虽然“可以喝的书”引发了大众的关注，但如何降低参与门槛，让更多消费者积极投身可持续行动，是这次公益活动遇到的最大难题。于是今年大热的“直播”，成为了最佳选择。

12月21日，联合利华小行动大不同携手天猫举办了双城饮水挑战直播。这次直播，首次打破单一屏幕、相同地域的传统模式，成功开创了由直播室、上海、杭州多屏幕，跨地域的直播形式。

郑恺、戚薇等大咖参与，两地路人在线PK，通过有趣的互动挑战环节，吸引网民观看直播，关注中国饮水安全。联合利华小行动大不同还首次以娱乐的形式将夏士莲、奥妙、力士小晶钻等品牌的可持续故事传递给每一个消费者，让更多人了解到联合利华小行动大不同的可持续理念。直播当天，天猫直播平台点赞数达1365.2万次，直播评论人数超10万。直播引流效果更是显著，大幅度地有效提升了店铺流量，限量版安全饮水书顷刻售罄，联合利华小行动大不同天猫旗舰店关注粉丝增长率高达404%，整个直播互动汇集了所有消费者的微小行动，最终通过联合利华小行动大不同折成近40万元善款，与数百台沁园净水器一同捐赠给中国青少年发展基金会，以建设“希望水窖”和“希望厨房”工程，帮助偏远地区的孩子喝得更卫生，吃得更健康！

联合利华小行动大不同与天猫致力于用最新最前沿的科技传达可持续生活的态度及理念

在这次活动中，联合利华小行动大不同最终实现了再次突破，开创全新的公益消费模式，以生动形象的缺水地区故事与崭新的增强现实技术融于书的设计中，通过与天猫天猫平台合作，在天猫app中现实，并最终以更生动、新颖特别的方式呈现在消费者面前。让消费者更容易接受可持续的生活态度及理念，在很大程度上调动了消费者对活动的热情。

近年来联合利华小行动大不同始终用最前沿的科技传达着可持续生活的态度及理念，在随着网络购物的发展，国内每年约有99亿个快递纸箱产生。从2015年双11开始，天猫联合利华小行动大不同官方旗舰店就推出定制化纸箱。以纸箱转角处印制互动二维码的创意，消费者压平纸箱后扫码。通过这一独特的设计来促使消费者产生压纸箱的行动，进而帮助回收快递纸箱，减少树木砍伐。

另外，联合利华小行动大不同还利用更前端的虚拟现实技术打造了一个贴近生活的可持续故事，通过让消费者体验这种新奇的技术，将环保小行动与可持续理念，充分发挥将前沿科技与美好故事相结合的优势，为可持续行动带来更大感染力和号召力。

此次活动的主办方，联合利华的目标是让可持续生活成为常态，并致力于实现帮助超过10亿人改善健康和卫生状况、对环境的不利影响减半，以及帮助数百万人改善生计的可持续行动计划。联合利华小行动大不同也期待与天猫有更多的合作与创新。