车享家联手AVIS安飞士租车引领汽车消费2.0时代

上海2017年1月3日电 /美通社/ -- 对于现阶段的汽车行业而言，新一轮的消费升级浪潮已经汹涌而至。汽车消费从刚需为导向的产品时代逐渐走向“消费者至上”的服务时代。以汽车后市场为例，对处于“快节奏”生活中的都市人来说，“买车容易养车难”的说法已不再是简单的金钱成本问题，更在于时间、空间，甚至情感层面的需求升级：更便捷、更靠谱、更全面的后市场服务也更能打动消费者的心。

2016年12月29日，O2O连锁服务巨头“车享家”迎来了其在上海地区第100家门店的正式开业。2015年9月，源于上汽集团的车享家正式推出，以汽车维修保养等基础业务为切入点，进军汽车后市场。而此次上海第100家直营门店的开门营业，让车享家2016年的发展成绩单又添一笔：短短一年多，便实现全国首个单城百店的布局，此等规模在亚洲也是首屈一指。

借2016年末这具有里程碑意义的典礼，AVIS安飞士租车正式宣布与车享家联手，在多个层面上深度战略合作。作为一家拥有70年历史的国际汽车类消费服务品牌，AVIS积累了丰富的市场经验，在出行方式、日常生活等方面为全球用户提供个性化的专业服务。此次具有历史性意义的联手，为AVIS安飞士租车来到中国的第十五个年头 -- 2017年，鸣枪起跑。

在本次庆典上，中国石油、上海交通广播、大润发、锦江国际、上港商城、太平洋保险、上汽保险、建设银行、浦发银行、兴业银行等十余家活跃在与人民群众生活息息相关的行业中的领军企业也与车享家签订了合作协议。

AVIS安飞士租车也将基于车享家推出的“由车及人”的服务理念，不断升级创新，推出更丰富多彩的各类消费产品，服务于民。

车享家董事长兼CEO夏军发言：“今天上海地区第100家门店正式开业，相信大家也看到了车享家在这一块的决心和实力。而在基本功打扎实后，我们希望，也有能力去为用户打造更理想的汽车生活。”

AVIS安飞士租车总经理贺旭辉上台签署本次战略合作协议。这也意味着AVIS安飞士租车与车享家全面合作，共同在满足用户基本需求之外，因地制宜解决大众出行问题，在全国范围内不断聆听广大消费者的声音，坚持为新老用户提供专业化、国际化、便利化的日常生活产品，从多个层面打造差异化的优质服务。让我们共同期待2017，安飞士无惧前行。