微软、恩智浦半导体、艾尔维和汽车移动出行合作伙伴将参加2017年消费电子展

届时这些公司将展现安全可靠的个性化自动驾驶方面的创新成果
拉斯维加斯2017年1月3日电 /美通社/ -- 在1月4日至8日于拉斯维加斯举行的2017年消费电子展(CES 2017)上，微软公司(Microsoft Corp.)、恩智浦半导体(NXP Semiconductors)、艾尔维(IAV)，以及Cubic Telecom、Esri（美国环境系统研究所公司）和瑞士再保险(Swiss Re)等汽车移动出行合作伙伴将通过高度自动化驾驶展示与体验，呈现它们在安全可靠的端至端移动出行方面的共同愿景。
在拉斯维加斯会展中心(Las Vegas Convention Center)的Gold Lot/North Plaza NP-2，消费电子展的参观者可以试驾高度自动化汽车，从而了解云端和人工智能如何能够支持个性化车内体验。参观者还将见证汽车如何安全地进行相互“交流”，如何监控周围所发生的事情来提升安全性，以及如何适应不同的驾驶风格来提供更多的个性化驾驶体验。参与者也将了解这些新兴技术如何支持全新而灵活的保险模式。
消费电子展的概念性演示活动将整合以下技术：
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微软负责业务开发的企业副总裁凯文-达拉斯(Kevin Dallas)表示：“随着汽车更加智能化，它们需要更多的软件和分析能力。2017年消费电子展上的合作将是我们共同努力的又一范例，旨在继续进行试验，见证这种合作起到什么作用，并且有助于汽车制造商为驾驶者带来真正的个性化体验，以及可以学习独特行为且随着时间推移而不断完善的服务。”
恩智浦半导体高级副总裁兼汽车部首席技术官拉尔斯-瑞格尔(Lars Reger)则表示：“自动驾驶汽车必须非常安全且可靠。这首先需要一系列的高性能传感器，其次需要以云端连接来加以完善的强大检测与传感器融合系统，第三需要行业领导者参与其中的高效系统。我们很高兴在消费电子展的联合展示中看到所有这一切集合在一起。”
艾尔维主动安全与驾驶者辅助部高级副总裁卡斯滕-舒尔策(Karsten Schulze)说：“艾尔维拥有多款测试车型，它们展现了这种未来技术在欧洲和美国的现状。这些车型已经行驶了很长的距离，并且几乎不需要驾驶者从中干预。”
消费电子展的参观者如欲观看这次现场互联汽车展示，可以参加1月5日至8日在Gold Lot/North Plaza NP-2举行的试驾活动。所有参与公司的高管将在现场进行详细的技术介绍。
媒体展示
媒体可以在1月4日的媒体日或者直到1月8日的其它时间，预约参加这次展示。敬请发送电子邮件来进行申请，以便安排时间。
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所有合作伙伴网页的链接
微软(Nasdaq "MSFT" @Microsoft)：www.microsoft.com
恩智浦半导体(NASDAQ "NXPI" @NXP)：www.nxp.com/automotive
艾尔维汽车工程技术：https://www.iav.com/
Esri (@Esri)：http://www.esri.com/
瑞士再保险：http://www.swissre.com/
Cubic Telecom (@cubictelecom)：http://www.cubictelecom.com