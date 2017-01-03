微软、恩智浦半导体、艾尔维和汽车移动出行合作伙伴将参加2017年消费电子展

届时这些公司将展现安全可靠的个性化自动驾驶方面的创新成果

拉斯维加斯2017年1月3日电 /美通社/ -- 在1月4日至8日于拉斯维加斯举行的2017年消费电子展(CES 2017)上，微软公司(Microsoft Corp.)、恩智浦半导体(NXP Semiconductors)、艾尔维(IAV)，以及Cubic Telecom、Esri（美国环境系统研究所公司）和瑞士再保险(Swiss Re)等汽车移动出行合作伙伴将通过高度自动化驾驶展示与体验，呈现它们在安全可靠的端至端移动出行方面的共同愿景。

在拉斯维加斯会展中心(Las Vegas Convention Center)的Gold Lot/North Plaza NP-2，消费电子展的参观者可以试驾高度自动化汽车，从而了解云端和人工智能如何能够支持个性化车内体验。参观者还将见证汽车如何安全地进行相互“交流”，如何监控周围所发生的事情来提升安全性，以及如何适应不同的驾驶风格来提供更多的个性化驾驶体验。参与者也将了解这些新兴技术如何支持全新而灵活的保险模式。

消费电子展的概念性演示活动将整合以下技术：

微软 将展示未来场景，其中人工智能机器人可以帮助提升驾驶者的安全性、互动性，以及与日历和个人喜好的融合性。微软还将利用Microsoft Azure Cloud，根据V2X、雷达、摄像头和LIDAR（激光雷达）等传感器数据，实时分析当前交通状况和行人密度。

将展示未来场景，其中人工智能机器人可以帮助提升驾驶者的安全性、互动性，以及与日历和个人喜好的融合性。微软还将利用Microsoft Azure Cloud，根据V2X、雷达、摄像头和LIDAR（激光雷达）等传感器数据，实时分析当前交通状况和行人密度。 恩智浦半导体 将通过汽车之间(V2V)和汽车与周围基础设施之间(V2I)的安全通信，展现得以改善的道路安全性和交通流量。用例将包括碰撞警报、智能交通灯和道路交叉口易受伤道路使用者检测 -- 这一切均以恩智浦的汽车RoadLINK产品为基础。恩智浦现在与Delphi（德尔福）和Savari开展车载与路边单元方面的合作。

将通过汽车之间(V2V)和汽车与周围基础设施之间(V2I)的安全通信，展现得以改善的道路安全性和交通流量。用例将包括碰撞警报、智能交通灯和道路交叉口易受伤道路使用者检测 -- 这一切均以恩智浦的汽车RoadLINK产品为基础。恩智浦现在与Delphi（德尔福）和Savari开展车载与路边单元方面的合作。 艾尔维 开发了高度自动化驾驶技术。自动驾驶现在是努力缓解城市拥堵和减少相关污染的主要方案之一。高度自动化驾驶汽车能够与基础设施、行人和Microsoft Azure Cloud实现连接，从而使汽车能在所处环境中自动且安全地做出反应。

开发了高度自动化驾驶技术。自动驾驶现在是努力缓解城市拥堵和减少相关污染的主要方案之一。高度自动化驾驶汽车能够与基础设施、行人和Microsoft Azure Cloud实现连接，从而使汽车能在所处环境中自动且安全地做出反应。 Esri 能与Microsoft Cortana进行交流的地图与空间分析技术，可以提供地理空间环境来提升道路上的安全性并改善整个驾驶者体验。Azure Cloud中的Esri企业版地理信息系统(GIS)平台服务可以提供地理空间环境与分析，从而更好地了解驾驶者行为，预测道路状况来改善交通流量，并且在生态系统内共享互联汽车传感器数据。这些功能使智能城市能对修复道路上危险凹坑或移除道路上危险物等新问题更快地做出反应。

能与Microsoft Cortana进行交流的地图与空间分析技术，可以提供地理空间环境来提升道路上的安全性并改善整个驾驶者体验。Azure Cloud中的Esri企业版地理信息系统(GIS)平台服务可以提供地理空间环境与分析，从而更好地了解驾驶者行为，预测道路状况来改善交通流量，并且在生态系统内共享互联汽车传感器数据。这些功能使智能城市能对修复道路上危险凹坑或移除道路上危险物等新问题更快地做出反应。 瑞士再保险 的智能保险模式利用Microsoft Azure技术，模拟灵活的个性化保险服务，从而提供未来互联移动出行解决方案。

的智能保险模式利用Microsoft Azure技术，模拟灵活的个性化保险服务，从而提供未来互联移动出行解决方案。 Cubic Telecom的全面4G LTE（长期演进）支持连接优质的不间断信息娱乐，以及获取包括Wi-Fi热点服务和个人应用等具有竞争力的捆绑式服务计划。

相关引述

微软负责业务开发的企业副总裁凯文-达拉斯(Kevin Dallas)表示：“随着汽车更加智能化，它们需要更多的软件和分析能力。2017年消费电子展上的合作将是我们共同努力的又一范例，旨在继续进行试验，见证这种合作起到什么作用，并且有助于汽车制造商为驾驶者带来真正的个性化体验，以及可以学习独特行为且随着时间推移而不断完善的服务。”

恩智浦半导体高级副总裁兼汽车部首席技术官拉尔斯-瑞格尔(Lars Reger)则表示：“自动驾驶汽车必须非常安全且可靠。这首先需要一系列的高性能传感器，其次需要以云端连接来加以完善的强大检测与传感器融合系统，第三需要行业领导者参与其中的高效系统。我们很高兴在消费电子展的联合展示中看到所有这一切集合在一起。”

艾尔维主动安全与驾驶者辅助部高级副总裁卡斯滕-舒尔策(Karsten Schulze)说：“艾尔维拥有多款测试车型，它们展现了这种未来技术在欧洲和美国的现状。这些车型已经行驶了很长的距离，并且几乎不需要驾驶者从中干预。”

消费电子展的参观者如欲观看这次现场互联汽车展示，可以参加1月5日至8日在Gold Lot/North Plaza NP-2举行的试驾活动。所有参与公司的高管将在现场进行详细的技术介绍。

媒体展示

媒体可以在1月4日的媒体日或者直到1月8日的其它时间，预约参加这次展示。敬请发送电子邮件来进行申请，以便安排时间。

微软(Nasdaq "MSFT" @microsoft)是移动优先和云端优先领域的领先平台与生产力公司，其使命是推动地球所有人和所有组织机构实现更多目标。

所有合作伙伴网页的链接

微软(Nasdaq "MSFT" @Microsoft)：www.microsoft.com

恩智浦半导体(NASDAQ "NXPI" @NXP)：www.nxp.com/automotive

艾尔维汽车工程技术：https://www.iav.com/

Esri (@Esri)：http://www.esri.com/

瑞士再保险：http://www.swissre.com/

Cubic Telecom (@cubictelecom)：http://www.cubictelecom.com