龙润集团第十五届年会暨理想科技集团第五届年会胜利召开

昆明2017年1月3日电 /美通社/ -- 猴岁呈祥，杨林龙润春晖；鸡年纳福，理想生力龙发。踏着时代的脉搏，奋斗与硕果交织的2016年即将划上圆满的句号。2016年12月30日，全体理想人、龙润人欢聚一堂，心怀希冀召开“龙润集团第十五届年会暨理想科技集团第五届年会”，共同携手织就了一幅责任担当、变革创新的美丽画卷，自信而充满激昂地砥砺前行，筑梦远航！

龙润集团董事长、理想科技集团董事长焦家良博士，龙润集团、理想科技集团副董事长焦少良，龙润集团（中国区）行政总裁、理想科技集团有限公司董事总裁灵晓燕博士，理想科技集团董事何文博士，龙润集团（中国区）营销总裁、云南龙润茶业集团总裁高众，理想科技集团党委副书记、执行总裁蒋宝华，集团党委书记、副总裁李伟剑，理想科技集团副总裁徐超，副总裁郑丹丹，龙润集团项目运营中心执行总裁阳夏成，龙润集团药业板块执行总裁徐志斌，云南龙润集团副总裁、云南龙发制药股份有限公司董事会秘书、副总裁邱中虎，云南龙润集团副总裁、云南龙发制药股份有限公司副总裁严浚，云南龙润茶业集团副总裁张文光，副总裁赵映旭，以及来自龙润药业、龙润茶业、龙润酒业、龙润地产、龙润矿业、理想科技集团各版块领导代表和各市场部负责人共500多人出席大会。大会由高众总裁主持。

在全场人员热烈的期盼中，高众总裁庄严地宣布大会正式开始。全体与会代表高唱国歌、龙润集团企业歌《龙的传奇》、理想科技集团企业歌《理想有你》，用振奋人心的歌声表达了对盛世祖国和龙润、理想辉煌共创的热情。



焦家良博士发表重要讲话

责任担当梦想，创新成就伟业。大会上，龙润集团董事长、理想科技集团董事长焦家良博士全面回顾总结了2016年龙润药业、酒业、茶业、矿业、地产、理想直销等各个板块的丰硕成果，并发布了《责任担当，数据宗教，注入新思维血液》的重要讲话。焦家良博士指出：“2017年，龙系企业将真正挺进 ‘资本市场’，全体龙润人、理想人要‘重责任、重效益、重执行’。从盘龙云海到龙润集团，再到理想的直销，在大健康产业道路上，我们专一了20多年，坚守了20多年。随着人口老龄化和健康主流化两种需求的叠加，造就了大健康产业的繁荣发展，龙系企业也站到了时代的风口。大产业在大资本上才能大发展，龙系企业将牢牢坚持‘两棵植物（茶叶+三七），一个方法（排毒）’的发展战略。以超前的基地建设布局、庞大的市场营销网络、完善的产品研发、成熟的上市公司，奠定了龙系企业药、酒、茶生物资源版块的厚积薄发。”

焦家良博士还重点指出：“一个企业的利润分三部分，分别是产品利润、上市利润和国际化汇率利润。所以我们一定要上市、一定要国际化，才能真正做大、做强。世界著名的大企业几乎都是上市公司，我们将在龙润茶香港主板上市公司的基础上，稳步推进龙发制药新三板上市，美国龙润集团纽约上市的战略，真正实现龙系企业‘日不落’的世界企业版图，扩大企业规模、提升企业知名度、增强产品的竞争力和市场占有率。参与国际竞争，与全世界做生意。”

焦家良博士睿智而激扬的讲话，清晰而坚定地表明了企业做大、做强、做稳的决心。目标明确、重点突出、科学全面，为所有龙润人、理想人指明了方向，更给了全体参会代表为理想奋斗的无穷信心和力量。雷鸣般的掌声，在会场经久不息，将年会推向了高潮！

2017年，龙系企业将真正推进“品牌精深化、产品定制化、基地旅游化、营销多元化、市场国际化、上市资本化”的“新六化”发展战略。多层次、多角度实现社会、股东、合作伙伴、企业员工的最大价值，进而实现企业的价值最大化。

在大会下午的议程中，龙润集团和理想科技集团各板块、各分公司分别签署了《目标责任协议》并郑重宣读了会议决议。全体龙润人、理想人，以此为责，以此为励，心怀理想，成就美好，情系龙润，共创辉煌！

企业文化是企业发展的灵魂，企业的竞争是文化的竞争。过去的20年，龙系的企业文化是“火车文化”。2017年，企业文化将是“动车文化”。过去忙企业构架，火车跑得快，全靠车头带，责任在企业高层领导；今天抓市场发展、促效益，动车跑得快，要靠每节车厢自己带 。让每一节车厢都有动力，都有责任，整列火车就会变成动车，就会高速前进。2017年，龙系企业就是要让每个公司、每个部门、每个职员、每个经销商，自带责任、自带动力，凝集成动车，飞速发展。

“责任”、“效益”、“数据”、“创新”，也成为2017年指导龙润人、理想人壮丽前行的关键词和重要指导思想。

5年的企业靠机遇，10年的企业靠人才，15年的企业靠制度，20年的企业靠文化，百年企业靠梦想。在新的一年里，创新进取的龙润人和理想人，将以共同的智慧和努力，为2017年龙润和理想的跨越发展担十分责，尽十分力，创造更加辉煌的业绩！