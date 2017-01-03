华图教育联合中国社会科学院发布2016年公共服务蓝皮书

青岛获2016年全国公共服务满意度最高城市

北京2017年1月3日电 /美通社/ -- 2016年12月29日，由中国社会科学院马克思主义研究院、华图政信公共管理研究院、社会科学文献出版社共同主办的“城市基本公共服务满意度评价理论研讨会暨2016年《公共服务蓝皮书》发布会”在京举行。调查结果显示，2016年我国主要城市的公共服务满意度包括基础教育、医疗卫生、文化体育、公职服务、社保就业、公共住房、城市环境等方面较2015年均有提升。

青岛、珠海、呼和浩特基本公共服务满意度居全国主要城市前三位

蓝皮书指出，通过对2016年调查数据的科学计算，我国38个主要城市基本公共服务满意度评价排名前十的分别是：青岛、珠海、呼和浩特、银川、西宁、拉萨、福州、长沙、天津、宁波，其中得分最高的城市为青岛，分数为68.35。

城市基本公共服务满意度评价指标体系共涉及九大基本要素，它们分别是：公共交通、公共安全、公共住房、社保就业、医疗卫生、基础教育、环境保护、文化体育与公职服务。

公共交通满意度排名前十的城市分别是呼和浩特、银川、宁波、南京、西宁、天津、珠海、青岛、拉萨、上海。

公共安全满意度排名前十的城市分别是青岛、珠海、拉萨、宁波、南京、沈阳、长沙、呼和浩特、济南、兰州。

公共住房满意度排名前十的城市分别是青岛、呼和浩特、西宁、西安、沈阳、长沙、重庆、银川、福州、天津。

基础教育满意度排名前十的城市分别是珠海、青岛、沈阳、乌鲁木齐、厦门、天津、上海、拉萨、广州、银川。

社保就业满意度排名前十的城市分别是青岛、呼和浩特、拉萨、珠海、福州、西宁、西安、广州、银川、天津。

医疗卫生满意度排名前十的城市分别是青岛、珠海、呼和浩特、银川、兰州、福州、西宁、长沙、武汉、广州。

城市环境满意度排名前十的城市分别是珠海、青岛、西宁、拉萨、深圳、银川、福州、呼和浩特、海口、杭州。

文化体育满意度排名前十的城市分别是青岛、银川、呼和浩特、珠海、福州、深圳、上海、西宁、长沙、宁波。

公职服务满意度排名前十的城市分别是青岛、珠海、呼和浩特、银川、西宁、天津、深圳、长沙、宁波、沈阳。

蓝皮书分析指出，从经济区域来看，东部城市的地方政府基本公共服务满意度得分最高，西部次之，中部最低。相比于2015年，东部地区与西部地区差距拉大，但中部地区与东、西部区域间差距有所减小。

医疗卫生、公共住房和公共交通是近年来人民群众最关注的民生问题

基本公共服务关注度调查显示，2016年公众关注基本公共服务的顺序由高至低依次是医疗卫生、公共交通、公共安全、公共住房、城市环境、社保就业、基础教育、文化体育、公职服务。对2011-2016年基本公共服务关注度进行赋分并统计，可以看到，2011-2016年，公众对基本公共服务总体关注度由高到低依次为医疗卫生、公共住房、公共交通、社保就业、公共安全、城市环境、基础教育、文化体育、公职服务。值得注意的是，2013年开始公共交通首次提升到公众关注度第二位以后，2014年、2015年、2016年仍然保持第二位，这与快速城镇化带来的城镇人口增长、机动车保有量增长和公共交通基础设施建设滞后有关。如下表所示，2011-2016年的调查结果表明，政府公共服务能力建设应以医疗卫生、公共住房和公共交通为重点。

2011-2016年九大基本公共服务要素关注度排行表

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 合计 医疗卫生 7 8 9 9 9 9 51 公共住房 9 7 7 7 6 6 42 公共交通 4 3 8 8 8 8 39 社保就业 8 9 5 6 7 4 39 公共安全 6 6 6 5 4 7 34 城市环境 3 4 4 4 5 5 25 基础教育 5 5 3 3 3 3 22 文化体育 2 2 2 2 2 2 12 公职服务 1 1 1 1 1 1 6

当前雾霾治理效果尚不明显，需要加大雾霾治理力度

蓝皮书指出，2016年调查结果显示，雾霾治理效果排名最高的城市依然是拉萨，得分为79.85。其次是西宁、珠海，位列第二、三名，得分分别为76.17分和75.16分。今年全国平均得分为60.01分，而去年的全国平均得分为57.04分，同时，排名前二十的城市得分均超过全国平均得分，说明大部分城市雾霾治理情况有所改善。今年仍然有9个城市在雾霾治理方面得分低于50分，其中郑州市得分最低，为41.50分。而石家庄、济南、北京等城市排名靠后，这与我国华北一带雾霾频发的现状是相吻合的，充分说明了该区域雾霾治理的难度和区域之间协同治理的必要性。除上述城市外，济南、成都、武汉、沈阳、太原排名也比较靠后。从全国总体样本分布来看，选择对雾霾治理情况“满意”或是“非常满意”的人数比例合计为33.09%，高于去年的28.06%，但仍低于选择“不满意”或者“非常不满意”的人数比例（35.13%），此外有31.78%的受访人选择了“一般”，说明当前雾霾治理的效果尚不明显，雾霾治理需要持续一个较长的时期才能显出效果。

户籍、职业、职务等社会属性对公共服务满意度影响强

蓝皮书指出，根据微观数据定量分析结果，可以总结出以下重要结论：

第一，居民对公共服务的满意度具有较强的认知集中度，尽管抽样调查数据由主观指标出发，但对于总体具有良好的代表性，能够准确和客观地反应公共服务的真实质量；

第二，人口统计属性对于公共服务的评价具有影响，但居民主观因素的影响十分有限，对于公共服务的异质性评价更主要地来自于包括服务对象、服务内容、服务区域和服务时间等客观因素导致的服务差异，政府不能借由公共服务满意度的主观评价体系而推脱或逃避相应的公共服务责任，公共服务发展的重点应继续倾向于扩大服务范围和提高服务质量，而非集中具体针对个别群体的靶向措施；

第三，诸如性别、收入、受教育背景等人口统计因素对公共服务满意影响弱，我国公共服务本身不存在显著的歧视性因素，而以职业、职位为代表社会层级属性以及由此所绑定的公共服务水平和时限是导致公共服务的满意度不均等性的重要因素。将公共服务满意度评价指标纳入政府的政绩考核体系，具有理论基础、经验依据、必要条件和现实意义。

华图教育专家表示，居民年龄因素对公共服务满意的影响呈现出U型趋势，青年访问者对于基础公共服务有较高的评价，而中壮年居民作为社会义务的主要履行主体，对公共服务的满意度有所下降，其对于公共服务程度和质量的高标准也可能成为这一问题的重要解释，而随年龄的增长和公共服务享受程度的加深，老年群体对其满意度会显著提升。

性别对于公共服务的满意度影响非常微弱。可以确定，我国城市公共服务普遍不存在性别上的歧视。

户籍对于公共服务的满意度的影响表现为，户籍人口对公共服务相对较为严格，非户籍人口对公共服务满意度更高。这表明总体而言，我国城市公共服务在排除户籍限制及实现更大范围的普及性方面日益提升。

教育年限（程度）对于公共服务的满意度的影响也呈现U型变化趋势，即随着知识水平的提升居民首先对公共服务提出更为严格的要求，而后进一步表现出对公共服务水平的认同和理解。同时教育水平对公共服务满意度的影响较微弱，基本可以否定教育程度对于公共服务程度的认知性偏差。

微观个体的职业或工作单位性质对于公共服务满意的影响力最大，诸如个体经营等其他工作单位属性个体对于公共服务的平均满意程度最高，而国家行政机关工作人员对公共服务的平均满意程度最为消极，国有企业从业人员次之。一方面反映出我国城市公共服务的在不同社会阶层间普及性日益提高，个体经营等非公职人员对于公共服务的满意度显著提升，而诸如国家公职人员等个体由于自身的认知结构、长期既定公共服务标准以及当前改革所带来的冲击等因素，对于公共服务存在消极态度；另一方面也印证了这样的重要结论，公共服务的满意度与微观个体的社会阶层以及由此所绑定的公共服务水平和时限高度相关。

最后，收入对于公共服务的满意度的影响较为微弱，不能简单地应用经济发展状态和收入差距水平对公共服务的质量和满意度做出解释。

大数据时代如何让城市更便捷？华图为政府出谋略

自2011年开始，中国社科院马研院经济与社会建设研究室与华图政信公共管理研究院合作成立了公共服务蓝皮书课题组，共同研创了城市基本公共服务力评价指标体系，连续6年对全国38个主要城市进行大规模的城市基本公共服务调查研究，发布满意度排行榜，并出版《公共服务蓝皮书》。



公共服务蓝皮书

六年间，华图秉承“以教育推动社会进步”的企业使命，扎实做好每年度的数据采集和分析研究工作，为《公共服务蓝皮书》的出版起到了不可替代的作用。从4月份项目启动，到12月新书发布，调查评估全过程历时8个月，华图发动全国38个城市的当地分校，投入超过800余人，发放问卷超30000份，搜集整理了数百万条有效数据，全面执行了课题的数据调查和数据整理分析工作，积极保障了项目数据的真实性和可靠性。

辛勤付出最终也收获了累累硕果。过去五年的《公共服务蓝皮书》出版后均引起了较大的社会反响。中央电视台、新华网、人民网、中新网、人民日报、经济日报、新京报、法制日报等100多家中央及各地方媒体都从多个方面进行重点报道与转载。美国、新加坡、台湾等国家和地区的主流媒体也将之作为要闻重点报道。同时，该书还引起了相关部委以及相关城市的关注。部分相关部委和政府部门在《公共服务蓝皮书》出版之后，以不同方式向课题组征求意见，咨询提高基本公共服务的相关对策，其中课题组提出的部分对策建议也被有关决策部门借鉴和采纳，成为政府文件。同时，在一系列的皮书评价和评奖中，《公共服务蓝皮书》也获得了多方认可。

2015年，在根据皮书媒体影响力评价指标体系进行的评比中，《公共服务蓝皮书》表现优秀，得到了90分（满分100分）；

2015年版皮书综合评价Top100名单中，《公共服务蓝皮书》综合得分87.4分，总排名第19位，在社会政法类皮书中排名第4；

2015年，在第七届“优秀皮书奖”中荣获三等奖。

这些来之不易的荣誉是对于华图六年的专注和坚持的肯定。在接下来的第七年，乃至第十年，华图将一如既往，把公共服务蓝皮书项目持续做下去，在传承中不断创新，力求为中国的城市基本公共服务质量提升和全面均衡发展作出应有贡献。