本土VR品牌发力CES Pico追踪套件抢先看

拉斯维加斯2017年1月3日电 /美通社/ -- 上周Pico发布了参展2017美国消费性电子展（CES）的海报，其中透露出的疑似追踪套件的视觉轮廓让大家眼前一亮。CES将在1月5日迎来开幕，Pico官方微信上也再次出现了Pico追踪套件即将登场CES的蛛丝马迹。



Pico官方海报

从Pico官微放出的图文可以看出，目前Pico位于LVCC拉斯维加斯国际会展中心S2 No.26932的展位已搭建完成，展台上出现了追踪套件的真身。图文中更附有一段Pico追踪套件的宣传视频（https://v.qq.com/x/page/z0360eum9by.html），清晰地展示了这组追踪套件的外观。视频中模特佩戴Pico Neo头盔，手持两个黑色手柄，在各种游戏中自如畅玩。Pico追踪套件是基于PC平台的，产品形态类似于Oculus Rift和PSVR，外观看起来已经颇为成熟。



官微trackingkit近景图

Pico展出的这套追踪系统运用了目前市场上相对成熟的PCOutside-in追踪方式，拥有六自由度的沉浸效果。套件由Camera、Controller和Tag三个部分组成，Camera则使用了定位较为精准的双目摄像头，通过捕捉位于头部和手部控制器上的多个红外标记来进行实时定位，对于头、手姿势的变化和旋转也能达到精确追踪。

除此之外，抗干扰能力强也是这套追踪系统的绝对亮点，在现场布置过程中，强光源较多、相对混乱的环境也没有影响到追踪套件的稳定运行。在内容方面，这组追踪套件可以无缝兼容Steam VR，在CES上就会有相关展示。

目前来看Outside-in空间定位方式的优势是精确度较高，但由于需要借助外设摄像头，从HTC和Oculus的产品来看，售价一直居高不下，Pico目前所采用的是在精度、功耗、成本上综合考量最适合普及的技术。从用户使用上讲，这组追踪套件通过简单的设置、较少的线缆和连接就能快速体验。从价格上讲，这组套件也将有望成为目前市面上性价比最高的交互套件之一。



官微Pico展位实景图

Pico追踪套件将在17年4月开售，在国内鲜有成熟追踪套件的情况下，Pico本次的尝试让大家怀有不少期待。

除追踪套件外，Pico官方微信中还表明，将有其他的黑科技出现在Pico展台上。此前，Pico携Pico Neo DK版出展E3曾广受关注，在CES上Pico在一体机方面又将有哪些新的尝试？请拭目以待。