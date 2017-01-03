必胜客助威厦门马拉松，“爱分享”专属福利全程齐跑

厦门2017年1月3日电 /美通社/ -- 2017年1月2日，万人起跑的厦门国际马拉松赛圆满落下帷幕。作为厦门国际马拉松赛的官方合作伙伴，西式休闲餐饮领导品牌必胜客以“美食跨界体育”的概念，秉承“爱分享”的品牌精神，助力为选手取得更好的参赛经验，同时藉由多重品牌福利鼓励全民培养跑步的兴趣，将运动的快乐分享给更多人。



厦门马拉松 必胜跑团（左）和必胜加油团（右）

作为合作伙伴，必胜客对厦门国际马拉松赛与跑者们的鼎力支持贯穿赛事始终。赛事准备期间，参赛选手可前往马博会必胜客展厅领取必胜客为他们准备的1000件定制马拉松T恤与2000顶专属帽子，穿戴上必胜客赠予的专属福利，迎接这场激动人心的挑战。比赛过程中，必胜客邀请了专业摄影师为厦马选手拍照，留下选手奋力拼搏的珍贵光影纪念。参赛者在赛后将必胜客提供的带有必胜客“爱分享”标示的本人厦马照片分享到微信朋友圈或微博，凭截图在厦门必胜客欢乐餐厅任意消费即享外带拿铁咖啡一杯。必胜客还为所有厦门国际马拉松赛的参赛者专门准备了必胜客全国通的85折贵宾卡，旨在奖励所有坚持不懈、超越自我的跑者，让他们在到达终点时有更多喜悦可以分享。



厦门马拉松 必胜跑者（左）和必胜跑团（右）

当然，必胜客不仅仅为厦门国际马拉松赛的参赛者带来奖励，也为赛事的工作人员和广大跑步爱好者们带来福利。品牌推出“沙拉嗨友”活动将美味与快乐分享给每个积极向上的运动爱好者。即日起至2017年1月8日期间，厦马参赛选手与幕后工作人员凭比赛相关证明可前往厦门必胜客欢乐餐厅享任意消费送沙拉优惠；同期，顾客只需当天运动步数达到1万步或6公里，凭任何运动APP截图证明也可在厦门必胜客欢乐餐厅享受任意消费赠沙拉优惠。厦门市外的顾客于2017年1月1日至2017年1月31日在“咕咚”应用软件报名并完成任意一场线上马拉松赛事，即可获得一张必胜客免费沙拉电子券，凭券前往全国指定必胜客欢乐餐厅即可享受任意消费送沙拉优惠。



厦门马拉松 必胜客沙拉嗨友活动

一直以来，必胜客坚持力行“爱分享”的品牌理念，希望顾客们来到餐厅，不仅仅是感受欢乐，还能将这份欢乐的体验分享给身边的人，让必胜客的美食和文化在顾客的心中产生更深的情感印记。这次与厦门国际马拉松赛的合作透过体育精神彰显了品牌“爱分享”的核心价值。体育带给人精神力量，也正是令人振奋的体育精神一直鼓励人们挑战自我、永不言弃。马拉松的意义不在于奔跑本身，更在于抵达终点那一刻的释怀，与挑战者们共同分享抵达终点的喜悦。必胜客希望能够鼓舞跑者们，为大家创造值得分享的共同记忆。

必胜客高营养价值、高碳水化合物与适量蛋白质的比萨、意面、海鲜饭等非常适合作为马拉松训练与比赛的餐前营养补给，有助于提升运动表现，同时帮助赛后的恢复。必胜客对于跑者的重磅菜品推荐有：

四重奏比萨

4款明星比萨进行专业搭配 -- 超级至尊、海鲜大狂欢、香烤劲牛、新奥尔良风情烤肉。一款比萨能让顾客同时享受到20多种丰富的食材，4种口味巧妙融合，挑逗你的味蕾。

西班牙海鲜饭

源自西班牙鱼米之都瓦伦西亚的经典美味之一，享誉世界。采用新西兰进口青口贝、大虾、虾仁、鱿鱼须、蛤蜊肉等丰富海鲜，配以鲜美的虾味浓汤烹制出西班牙特色海鲜饭。色泽金黄，令人垂涎，口感鲜香美味，让人无法抵挡。