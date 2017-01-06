百年国企大连燃气集团通过TUV莱茵ISO 50001能源管理体系认证

上海2017年1月6日电 /美通社/ -- 1月6日，国际知名独立第三方检验、检测和认证机构德国莱茵TUV（以下简称：“TUV莱茵”）向大连燃气集团正式颁发ISO 50001能源管理体系证书。TUV莱茵管理体系服务总经理 Klaus Ziegler 先生与大连燃气集团副总经理栾桂文先生共同出席了颁证仪式。此次合作作为两家百年企业的首度携手，宣告双方通过科学的能源管理手段促进能源绩效改善，减少能源消耗和碳排放。



TUV莱茵管理体系服务总经理Klaus Ziegler先生向大连燃气集团副总经理栾桂文先生颁发认证证书



颁证仪式现场

中国能源供给行业首张TUV莱茵ISO 50001证书

此次大连燃气集团获颁的 ISO 50001能源管理体系证书，是TUV莱茵大中华区面向能源供给行业颁发的第一张ISO 50001证书，宣告了TUV莱茵管理体系服务范围的进一步扩大。

能源供给行业是国家规定的第一批碳交易控排行业。作为该行业成员，同时也作为“万家企业节能低碳行动”参与企业，大连燃气集团积极响应国家号召，在发展自身事业的同时积极落实节能减排工作。2015年起，大连燃气集团开始建立能源管理体系，并在持续改善的基础上获得TUV莱茵ISO 50001认证，达到与环境共生和降低企业成本的双赢效果，这无疑也为整个行业提供了优秀的借鉴案例，可促进能源供给行业能源绩效水平的整体提升。

首度携手，源于TUV莱茵的专业水平和服务品质

此次围绕ISO 50001能源管理体系认证的合作，也是大连燃气集团和TUV莱茵的首度携手。两家百年企业的历史沉淀和对于彼此价值观的认同，最终促成了此次合作。大连燃气集团副总经理栾桂文先生表示，TUV莱茵在此次ISO 50001能源管理体系认证过程中，充分显示了其在能源管理领域的专业水平。通过TUV莱茵的审查与认定，进一步提升了煤气生产、制造、输送、分配等各个环节的能源效率，减少了能源浪费，同时也促进大连燃气集团设备设施技术升级，以生命周期观点考虑设备设施的能效水平。而在整个认证过程中，TUV莱茵的表现出的服务品质，也确实与一家百年德企的企业精神相当匹配。

TUV莱茵始终以坚守服务品质作为企业的生命线和核心竞争力的源泉，并获得了政府机构、媒体和社会大众的广泛认可。凭借在质量管理和创新方面的优势，TUV莱茵曾在国家质量监督检验检疫总局主办的评选活动中荣获“技术机构优质服务示范”奖项。

以强大服务网络提供完善的能源管理服务

作为全球知名第三方检测、检验与认证公司，TUV莱茵在能源管理领域内拥有强大的技术实力和服务网络，不仅能把握全球对能源管理要求的主要政策及最新法规，还能提供一站式的检测及认证服务。

进行能源管理体系认证不仅能够及时满足国家对环境、能源相关法律法规的相关要求，同时，能源管理体系的运行可以帮助企业以高效和可持续的方式使用能源、持续改进能源绩效、帮助企业定义与重要能源消费相关的目标、指标和行动方案，以应对因能源消耗导致的环境影响方面的挑战。

目前，TUV莱茵大中华区拥有30多位专门从事能源、低碳、气候变化业务的专家，为多家世界500强公司提供能源管理体系相关服务，并已成为大众汽车、戴姆勒、巴斯夫、大陆汽车集团、大金空调、霍尼韦尔、延锋集团等首选的能源管理服务供应商。此外，TUV莱茵还可提供能效性能、节能措施、碳排放报告编制、产品碳足迹、机场碳排放认证等能源方面的增值服务，帮助企业应对碳排放或碳交易的挑战。