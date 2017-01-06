英特尔为New Balance RunIQ提供支持

打造精彩的跑步体验和运动跟踪功能
北京2017年1月6日电 /美通社/ -- 今天，英特尔与 New Balance 宣布推出 Intel Inside® 的智能手表 -- New Balance RunIQ。这是一款为跑步者打造、由跑步者设计的智能手表，提供各种功能，帮助运动员提升运动成绩，并能够不受限制地跑步、追踪表现、听音乐。
RunIQ 的定价为299.99美元，从2017年1月5日起在 NewBalance.com 上开始预订，并从2017年2月1日起在全球 New Balance 店铺、官网 (NewBalance.com) 以及其它指定零售商发售。
RunIQ 由英特尔提供支持，以增强设计和功能，它为跑步者完美结合了智能手表与日常配饰的需要，能够全天佩戴。关键功能特性包括：
New Balance RunIQ 采用英特尔®凌动™处理器 Z34XX，运行 Android Wear 平台并配备：
从专业运动员到普通消费者，英特尔技术正重塑计算的疆界，以不断推进人们健身、保持活力并提升个人成绩的方式。通过与业界领导厂商和专家们的合作，英特尔致力于开发智能互联产品，让合作伙伴能够把设计和功能放在第一位，以提升日常体验。