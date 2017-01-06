英特尔为New Balance RunIQ提供支持

打造精彩的跑步体验和运动跟踪功能

北京2017年1月6日电 /美通社/ -- 今天，英特尔与 New Balance 宣布推出 Intel Inside® 的智能手表 -- New Balance RunIQ。这是一款为跑步者打造、由跑步者设计的智能手表，提供各种功能，帮助运动员提升运动成绩，并能够不受限制地跑步、追踪表现、听音乐。



New Balance 头图-Intel Inside®的智能手表 -- New Balance RunIQ

RunIQ 的定价为299.99美元，从2017年1月5日起在 NewBalance.com 上开始预订，并从2017年2月1日起在全球 New Balance 店铺、官网 (NewBalance.com) 以及其它指定零售商发售。

RunIQ 由英特尔提供支持，以增强设计和功能，它为跑步者完美结合了智能手表与日常配饰的需要，能够全天佩戴。关键功能特性包括：

与 STRAVA 同步 -- 让跑步者能够通过内置功能，无需智能手机就能与全球运动员社区保持互联并分享各自的锻炼情况。

音乐随行 -- 同步、存储并聆听从 Google Play Music 下载的播放列表。

了解每一次锻炼 -- 通过内置 GPS 追踪跑步路线、步速和距离。

追踪心率 -- 实时监测心率并使其保持在目标范围内。

保持节奏 -- 通过一个专用的一键式 LAP 按钮，追踪跑步时间和间隔。

马拉松式的电池续航能力 -- 普通使用模式下，电池续航可达24小时。在开启 GPS 和心率监测的情况下，可连续使用5小时。

保持互联 -- 与智能手机或 Wi-Fi 网络相连时，接收智能手机通知并随时回复。

New Balance RunIQ 采用英特尔®凌动™处理器 Z34XX，运行 Android Wear 平台并配备：

39英寸 AMOLED 屏幕

512 MB的 DRAM 和4 GB 内存

GPS、光学心率监测 (OHRM)、加速计和陀螺仪

提供英文、西班牙文、德文、法文、意大利文、韩文和日文版本

从专业运动员到普通消费者，英特尔技术正重塑计算的疆界，以不断推进人们健身、保持活力并提升个人成绩的方式。通过与业界领导厂商和专家们的合作，英特尔致力于开发智能互联产品，让合作伙伴能够把设计和功能放在第一位，以提升日常体验。