英特尔将推出全新计算卡

信用卡大小，为智能互联加速

北京2017年1月6日电 /美通社/ -- 2017年1月5日，英特尔宣布推出全新的模块化计算平台英特尔®计算卡。英特尔将与诸多合作伙伴合作，加快开发基于英特尔计算卡解决方案的生态系统。作为领导厂商，英特尔一直致力于提供技术，利用物联网的优势，创造更加智能的互联设备。英特尔计算卡正是基于这种理念，改变未来设备集成和计算、连接的方式。

英特尔计算卡拥有完整计算机的所有元素，包括英特尔系统芯片、内存、存储、无线连接和灵活的 I/O 选项，让硬件制造商可以针对其具体解决方案进行优化 -- 从交互式冰箱和智能信息亭，到安全摄像头和物联网网关。设备制造商只需简单地在其设备上设计一个标准的英特尔计算卡插槽，即可利用最佳的英特尔计算卡来满足性能和价格要求。这降低了设备制造商设计和验证计算模块所需的时间和资源，并能帮助其加快创新，把智能融入更广泛的设备。

技术细节：最新发布的英特尔®计算卡，只有信用卡大小的计算平台

英特尔正在与广泛的合作伙伴进行合作，我们拥有共同的愿景，那就是在不久的将来，英特尔计算卡将大大改变他们及业内其它公司设计和产品化解决方案的方式。这些合作伙伴正在开发相关产品，充分利用英特尔计算卡的优势：简化设计、易于维护以及用户可升级。英特尔很荣幸地与戴尔、惠普、联想和夏普等领先的全球合作伙伴合作，将这个愿景变成现实。此外，英特尔还与广泛的地区性合作伙伴合作，在当地市场推出独一无二的解决方案。这些早期合作伙伴包括 Seneca Data、InFocus、DTx、TabletKiosk 和 Pasuntech。

英特尔计算卡将在2017年中期上市，涵盖广泛的处理器选择，包括最新的第七代智能英特尔®酷睿™处理器。欲了解更多信息，并关注英特尔计算卡的最新情况，请访问www.intel.com/ComputeCard。